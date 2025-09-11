美国“毅力”号火星车发现远古生命存在的可能证据

据介绍，这一岩芯样本被命名为“蓝宝石峡谷”，来自“毅力”号去年7月在布赖特·安杰尔角地层探索时发现的一块岩石。“毅力”号搭载的科学仪器发现，布赖特·安杰尔角地层的沉积岩主要由黏土和粉砂组成，在地球上这类物质非常有利于保存远古微生物生命的痕迹。这些岩石还富含有机碳、硫、氧化铁和磷等化学元素。

美航天局表示，“毅力”号采集的这一样本具有“潜在生物特征”。所谓“潜在生物特征”，是指可能含有生物起源的物质或结构，但仍需更多数据和进一步研究才能确定其是否与生命相关。这一发现尤其令人意外，因为相关岩石属于“毅力”号探索的最年轻沉积岩之一。此前科学界推测，火星远古生命迹象可能仅存在于更古老的岩层中。

“毅力”号科学家、论文第一作者乔尔·赫罗维茨说，“毅力”号发现的这些化学物质组合可能为微生物代谢提供了丰富的能量来源。然而，仅凭这些化学特征还不足以证明其为潜在的微生物生命迹象，需要进一步分析这些数据。

美航天局代理局长肖恩·达菲表示，“毅力”号这一新发现是迄今距离“在火星上发现生命”最近的一次，具有里程碑意义，将增进人类对火星的了解。

“毅力”号火星车于2021年2月在火星耶泽罗陨石坑着陆。据悉，“毅力”号的任务包括寻找火星远古时期可能存在的生命迹象、探索火星的地质和气候特征、为未来人类探索和登陆火星探路等。