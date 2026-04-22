国际移民组织：2025年全球记录近8000名移民死亡

触目惊心的生命代价

移民组织表示，本次数据主要基于“流离失所跟踪信息总库”的《全球移民路线概览》以及“失踪移民项目”的最新分析，前者通过实地监测追踪移民走向，后者则专门核实并记录伤亡情况。两项调查表明，尽管原籍地动荡与政策变化重塑了移民路线，但迁徙风险并未降低，人道主义代价反而在攀升。

移民组织总干事艾米·波普表示：“冰冷的数据背后是鲜活的生命和破碎的家庭。掌握数据，是我们挽救生命、构建安全移民路径的关键。”

全球移民路线变动

2025年《全球移民路线概览》指出，虽然一些地区的入境人数有所减少，但这并不代表移民压力已经缓解。由于执法力度加大、地区冲突以及环境压力等因素，移民们被迫改变了以往的行进路线。

美洲和欧洲的动态变化显著。沿中美洲北上的移民人数较2024年大幅下降；欧洲的整体入境人数虽有回落，但人员构成发生了变化。随着相关政策的调整，叙利亚籍入境者减少，而孟加拉国籍移民成为了最大的入境群体。

非洲地区的移民流动依然频繁。在非洲之角，前往沙特阿拉伯的人数虽比去年略有回落，但仍高于2023年的水平。同时，由于劳动力需求的变化，年底从东非前往南部非洲的人数有所增加。在西非大西洋路线，尽管边境合作令前往加那利群岛的人数减少，但移民被迫选择更遥远、更分散的路径，导致旅程变得更加漫长且危险。

路线改变 风险未减

“流离失所跟踪信息总库”数据显示，目前仍有数以千计的移民被困在边境地区，难以获得住所和医疗保障。随着遣返和安置行动的增加，地方公共服务负担过重，移民重新融入社会的过程也愈发艰难。

事实表明，路线改变并不意味着危险消失。随着旅途变得更加分散且危险，移民死亡、失踪及其家属的痛苦，依然是严峻的现实。

为此，移民组织加强了对移民路线的实时监测与风险分析，以便精准分配救援资源，并协助沿线各国政府开展应对工作。

强化合作 挽救生命

在5月“国际移民问题审查论坛”召开前夕，移民组织呼吁各界重申承诺，切实保护移民权益，预防伤亡悲剧，并为受难家庭提供更多支持。

移民组织强调，事实已经证明：移民数量的减少并不意味着旅程更安全。要真正挽救生命，必须加强国际合作，并持续投入资源，采取基于事实的应对措施。