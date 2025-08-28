美国再收紧移民政策 拟限制学生媒体签证期限

根据国土安全部星期三（8月27日）发表的声明，这项草案将限制持F类签证的国际学生、持J类签证的文化交流访问学者，以及持I类签证的外国媒体工作者在美国居留的期限。

延长期限须再接受评估 为遏制“永久学生”情况

目前，这三类签证持有者的逗留期限一般视有关课程、学术项目或在美工作结束的时间而定。根据新规草案，持学生和交流签证者的居留期限将不得超过四年，媒体签证持有者则只能在美居留最多240天，其中中国籍记者居留期限为90天。这些签证持有者可以申请延期，也就是说，若要延长留美期限，他们就必须再接受美国国土安全部的评估。

国土安全部发言人称，这些修改能遏制滥用签证，如国际学生通过不断在美国报读高等教育课程成为“永久学生”的情况，并提高当局适当审查和监督签证持有者的能力。“长期以来，美国历届政府都允许外国学生和其他签证持有者无限期留在美国，这构成了安全风险，耗费巨额纳税人款，并损害了美国公民利益。拟议新规将……一劳永逸地结束这种滥用行为。”

美国政府数据显示，2024年美国境内约有160万名持F类签证的国际学生。在2023年10月1日开始的2024财年里，美国向约35万5000名交流访问者和1万3000名媒体人员发放了签证。

批评者认为，拟议的签证新规是不必要的官僚障碍。美国高等教育与移民校长联盟首席执行官费尔德布卢姆说：“这项新规草案向全球各地优秀人才传递的信息是，美国不重视他们的贡献。这不仅对国际学生不利，也会削弱美国高校吸引顶尖人才的能力，降低我们的全球竞争力。”

针对美国把中国记者签证期限限制在90天，但允许延期的做法，中国外交部发言人郭嘉昆在周四的例行记者会上回应：“加强人文交流符合两国共同利益，我们反对美方针对特定国家采取的歧视性做法。”

新规草案已在《联邦公报》上公布，由此进入30天的的公众咨询期。2020年特朗普首次执政期间也曾提出这项草案，但拜登政府于2021年上台后废除了这项改革计划。