国际老年人日：哈萨克斯坦为老年人提供多样化社会支持

每年10月1日，世界各地的老年人权益保护组织都会举办各类节庆活动、会议和研讨会，探讨老年人的权益及他们在社会中的角色。哈萨克斯坦也为老年人制定了一系列社会支持措施。

哪些地区的老年人最多？

截至2025年9月1日，哈萨克斯坦全国共有237万名退休人员，其中女性占比显著高于男性，男性为883106人，女性为1626433人。2024年统计数据显示，全国65岁以上老年人口占比达9.2%。其中，北哈萨克斯坦州老年人口占比为15.7%，东哈萨克斯坦州为16.3%，库斯塔奈州为14.1%。北部地区人口老龄化的主要原因是年轻人口的外迁。

全国共有448位100岁及以上的长寿者。其中，年龄最大的公民居住在乌利套州，今年庆祝了115岁生日。

百岁老人最多的地区是哈萨克斯坦最大城市阿拉木图，共有58位100岁及以上的长寿者。

突厥斯坦州位居第二，共有53位百岁及以上老人。

阿拉木图州排名第三，共有37位百岁及以上长寿者。

目前，哈萨克斯坦45家国营固定型养老机构（养老院）中共有3547名退休人员登记入住，其中男性2058人（占58%），女性1489人（占42%）。

根据《哈萨克斯坦共和国社会法典》，对收入低于最低生活保障水平的公民提供定向社会救助。截至2025年9月1日，共有270600人获得定向社会救助，其中632人为退休人员。

养老金如何发放？

今年以来，哈萨克斯坦从国家预算中拨款2.8044万亿坚戈用于养老金发放，其中基础养老金支出9074亿坚戈，联合养老金支出1.897万亿坚戈。全国综合养老金平均金额为142894坚戈，其中联合养老金为95326坚戈，基础养老金为47568坚戈。

2025年1月1日起，基础养老金根据国家银行预测的通货膨胀率上调6.5%，联合养老金上调8.5%，比通胀水平高出2%。

此外，根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，自2023年起，五年内将最低基础养老金逐步提高至最低生活保障水平的70%，最高提高至120%。

例如，2025年1月1日起，最低基础养老金从最低生活保障水平的65%提高至70%，即32360坚戈；最高基础养老金从最低生活保障水平的105%提高至110%，即50851坚戈。

对于养老体系工龄在10年及以下或无工龄的公民，基础养老金定为最低生活保障水平的70%。工龄每增加1年，基础养老金增加2%。若工龄为20年，基础养老金为最低生活保障水平的90%；若工龄达30年或以上，则为最低生活保障水平的110%。

社会救助面向哪些群体？

尽管老龄化是自然过程，但老年人口比例的维持也与医疗保健、医学进步及经济社会发展的成果密切相关。根据《哈萨克斯坦共和国社会法典》，为老年人提供有保障的特殊社会服务，包括固定型、半固定型、临时居住及居家服务。这些服务旨在帮助陷入生活困境的公民实现社会适应和融入，所需资金由国家预算支持。

特殊社会服务主要面向已达退休年龄、无法自理且因健康原因需要社会服务的公民，以及无劳动能力成年子女或配偶的孤寡老人。

据“劳动资源发展中心”股份公司数据，目前全国有超过3.6万名退休人员在固定型、半固定型、居家及临时居住等服务机构中接受服务，其中女性（27460人）远多于男性（8684人）。

社会工作者提供八类服务：社会生活服务、社会心理服务、社会教育服务、社会法律服务、社会经济服务、社会文化服务、社会劳动服务及社会医疗服务。服务分配时会综合考虑服务对象的年龄、健康状况、个人康复计划、行动能力及生活条件。

提供的服务包括：居家自理协助、院外陪护（前往医疗机构、文化活动、组织休闲活动）、社会保障咨询、协助办理文件、福利、优惠及投诉，以及帮助获取免费法律援助等。

自2025年1月1日起，哈萨克斯坦对提供特殊社会服务的机构实行许可制度。截至目前，已向587家服务94305人的机构发放许可证。

活跃长寿中心

关爱老年群体、提升其生活质量、促进社会融入及组织休闲活动始终是国家政策的优先方向。为鼓励公民实现活跃长寿，劳动和社会保障部在全国各地区设立了活跃长寿中心。

这些中心按“一站式”原则运作，涵盖三个方向：活跃长寿、健康文化及社会联系。目前，全国共有127家活跃长寿中心，其中城市64家，农村63家，均为退休人员提供免费服务。

据地方行政机构数据，今年第二季度，116354名服务对象接受了约649245次各类服务，举办了2915项活动。这些工作显著增加了活跃老年公民的数量，并改善了他们的健康状况和心理情感状态。相关工作将继续推进。

