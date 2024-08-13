国际青年日：哈萨克斯坦与欧洲委员会探讨青年合作前景

哈萨克斯坦总统办公室、文化和信息部、欧洲委员会、欧洲青年卡协会（EYCA）的代表以及多个国家青年组织成员参加了会议。

会上，各方积极探讨了哈萨克斯坦民间社会与欧洲委员会在青年政策领域的联合项目，展示了双方在推进青年事务合作方面的共同意愿。

多家哈萨克斯坦本土的非政府组织表达了与欧洲青年卡协会开展积极合作的意愿。欧洲青年卡（European Youth Card）是一项为青年人提供多种福利的项目，持卡人可以在出行、住宿、参观文化场所、参加语言课程以及购买商品和服务时享受各种优惠和信息支持。

此外，双方还计划推动哈萨克斯坦与欧洲青年之间的P2P互助学习模式。这种学习模式将通过青年人之间的互动，促进知识和技能的交流，助力青年发展倡议的实施，改善社会福利，并支持可持续发展目标的实现。

会议最后，哈萨克斯坦文化和信息部借国际青年日之际，对在推动青年事务方面表现最为突出的青年组织代表进行了表彰。

值得一提的是，8月12日为国际青年日，该节日是一个由联合国发起设立的节日。联合国在1999年通过了第54/120号决议，将每年的8月12日定为国际青年日。

【编译：达娜】