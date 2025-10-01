12:51, 01 10月 2025 | GMT +5
哈国目前已有44.2万学生掌握人工智能基础技能
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划培训数十万学生掌握人工智能创业技能。科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克在人工智能发展理事会首次会议上透露了这一目标。
据部长介绍，哈萨克斯坦已启动一项大规模、多层次的“AI-Sana”计划，旨在为所有大学学生普及人工智能素养和技能。
“在第一阶段，所有学生将学习人工智能的基础技能。目前，已向约44.2万名学生颁发了证书，覆盖了70%的本科生，我们计划在年底前将这一比例提升至100%。”萨亚萨特·努尔别克表示。
第二阶段将在人工智能发展理事会成员的参与下制定，目标是将数十万学生纳入人工智能创业培训模式，助力其在相关领域创造附加值。
第三和第四阶段将推出加速计划，孵化能够完善国家教育体系的项目，从而每年催生数百、数千家初创企业。
“将在全国大学建立20个以人工智能实验室和院系为核心的专项中心，借鉴先进的学术经验。各重点大学将获得配额，利用通用计算机集群的算力发展自身计算基础设施。同时，所有科研机构和大学的资助项目必须使用国家超级计算机‘Alem Cloud’的算力，这将成为强制性要求。”萨亚萨特·努尔别克补充道。
第五阶段将推出本地化的大语言模型。他表示：
“我们计划构建国家语言的语言学语料库，目前正致力于哈萨克语国家语料库的数据收集。因此，KazLM已登陆Hugging Face平台，供全球用户使用。”
值得一提的是，首都正在举行由国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持的人工智能发展理事会首次会议。此前，总统已指示在哈萨克斯坦创建一所专注于人工智能领域的新研究型大学。
此外，古米廖夫欧亚国立大学的研究人员在该校举办的AI-Sana周框架内的AI Expo展会上，展示了人工智能领域的多项创新项目。
【编译：木合塔尔·木拉提】