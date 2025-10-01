哈国目前已有44.2万学生掌握人工智能基础技能

“将在全国大学建立20个以人工智能实验室和院系为核心的专项中心，借鉴先进的学术经验。各重点大学将获得配额，利用通用计算机集群的算力发展自身计算基础设施。同时，所有科研机构和大学的资助项目必须使用国家超级计算机‘Alem Cloud’的算力，这将成为强制性要求。”萨亚萨特·努尔别克补充道。