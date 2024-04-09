过去11年最大生态放水 额尔齐斯河漫潭90%将被水淹

拜汗诺夫表示，今年计划放水超过65亿立方米，创下近11年来的最高记录。几乎90%的额尔齐斯河漫潭将被淹没。

-在放水开始之前，地方政府和紧急情况部门对所有堤坝进行了检查。目前，巴甫洛达尔市郊区肯杰阔勒和阿塔梅肯镇、阿克苏市МАЭС小区以及马伊、阿克托盖、特伦阔勒、阿克库勒等区县，已开始进行护岸和堤坝的修复工作。-他写道。

尽管放水量很大，但对于巴甫洛达尔州来说，这并非难以承受。相反，生态放水对于生态系统和当地农民来说是必要的。去年，该地区的生态放水量低于计划，导致额尔齐斯河漫潭仅被淹没30%，对农作物产量造成了负面影响。

-各级政府的首要任务是确保生态放水不影响居民，同时最大限度地发挥其对生态系统和农业部门的效益。-拜汗诺夫强调说。

目前，巴甫洛达尔州洪水形势已经趋于稳定。春季融雪洪水对该州38处房屋造成了不同程度的损害。其中，24户居民已获得全额补偿，剩余14户居民的补偿将在本周内发放到位。

【编译：阿遥】