哈国将迈向人工智能新时代：计划2025年推出超级计算机

草案称，哈萨克斯坦计划于2025年推出超级计算机。

草案提出了建立国家人工智能平台的建议。该平台可能以“智能数据政府”为蓝本，致力于收集整合来自90多个国家机关信息系统的数据。预计到2029年，通过人工智能技术提供公共服务的比例将增至20%。草案中指出，计划在人工智能平台上至少开发出25个人工智能解决方案。

同时，计划向公众提供人工智能培训课程，并向接受培训的人员颁发相应证书。到2029年，计划至少培训8万人次。

构想的另一个关键方向是开发和实施基于神经网络的民族语言模型。草案强调，民族语言模型的实施将推动哈萨克语在各类人工智能项目中的应用，降低对外国服务的依赖，同时促进国内相关领域的长足发展。这有助于在数字环境中保护民族文化和价值观，并为同一语系下语言模型的发展提供借鉴。

草案强调，制定人工智能领域的道德规范至关重要，目的是尊重人权和自由，防止低质量人工智能解决方案引发各种歧视，确保尊重哈萨克斯坦的人文、精神和文化价值。

草案认为，在当前阶段，不必对人工智能系统或机器人征税。因为国家实施征税措施可能导致相关企业将开发和实施人工智能项目的业务转移到其他国家。

草案称，为确保人工智能产品的安全风险可控，哈萨克斯坦将酌情设立人工智能监管委员会，其职责包括评估人工智能产品的安全性，确保其符合道德规范和性技术监管文件。

【编译：阿遥】