哈国“霍兹-巴彦日”：从民族爱情史诗到当代文化新风尚

民族恋人节如何产生？

在哈萨克斯坦，将4月15日设为民族恋人节的构想，最早可追溯至1999年社会和国家活动家达尔汗·明拜的倡议。他呼吁青年组织、高校及媒体推动建立具有民族特色的爱情节日。

此后，这一想法在社会中持续发酵。各地曾提出不同纪念日期，例如塔拉兹提出4月15日，塞梅地区曾纪念3月11日，克孜勒奥尔达也提出过其他时间方案。随着讨论深入，春意盎然、象征新生与情感的4月15日逐渐获得普遍认可。

2011年，阿拉木图市政府青年政策部门将这一日期正式纳入文化活动日历，并组织开展各类庆祝活动。自此，“霍兹-巴彦日”逐步在全国推广，成为具有民族文化内涵的爱情纪念日。

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

节日内涵：从替代到文化认同

“霍兹-巴彦日”的设立，旨在为西方“圣瓦伦丁节”提供本土化替代方案，但其意义早已超越“替代”本身。

这一节日以民族历史记忆为依托，将爱情与忠诚、承诺与责任等价值观结合起来，使其成为连接传统文化与现代生活的重要纽带。在当代社会语境下，它不仅是表达情感的日子，也是一种文化认同的体现。

霍兹-巴彦：永恒爱情的象征

《霍兹情郎与巴彦美人（Қозы Көрпеш – Баян Сұлу）》是哈萨克乃至整个突厥世界最具代表性的爱情史诗之一，其起源可追溯至13至14世纪。

该史诗在长期口头传播过程中，仍保持了原始叙事结构与草原生活的真实面貌。研究显示，目前已知以哈萨克语和俄语记录的版本超过30种，并在阿尔泰、巴什基尔和鞑靼等民族中流传。

Фото: Kazinform

俄罗斯学者格里戈里·波塔宁将其誉为“哈萨克史诗中的杰出典范”，哈萨克文学家穆赫塔尔·阿乌埃佐夫则指出，各版本虽细节不同，但核心情节一致。

故事讲述自幼订婚的霍兹与巴彦在成长后相遇相恋，但因家庭与社会阻碍未能终成眷属。最终，霍兹遭对手科达尔设计杀害，巴彦为爱复仇后殉情。这一悲剧性结局，使其成为忠贞爱情的经典象征。

哈萨克历史中的传奇恋人

在哈萨克口头传统中，爱情不仅是情感表达，更与道德选择和精神纯洁紧密相连。

恩利克—凯别克（Еңлік – Кебек）

两人因部族冲突而殉情，其故事反映了个体情感与社会规范之间的冲突。

吉别克姑娘与托列根（Қыз Жібек – Төлеген）

托列根为爱远行却不幸遇害，吉别克成为美貌与忠贞的象征。

萨丽哈—萨门（Салиха – Сәмен）

两人不惧艰险，在社会压力下坚持爱情，展现了坚韧与牺牲精神。

卡森—贾米拉（Қасен – Жәмила）

这一故事在中国哈萨克族中广为流传，展现了爱情与社会现实的碰撞。

Фото: Baidu

这些爱情故事共同构成了哈萨克文化中关于忠诚、责任与情感的价值体系。

爱情史诗的现实遗存：霍兹-巴彦陵墓

在哈萨克斯坦东部阿拜州阿亚古兹地区，坐落着霍兹-巴彦合葬陵墓。这一遗址被认为是草原地区最古老的建筑之一，建造年代约为10至11世纪。

陵墓位于阿亚古兹河畔，靠近通往塔尔巴哈台的古道。建筑呈四棱塔状，高约11至12米，由烧制砖块砌筑，墙体自下而上逐渐收窄，具有典型草原建筑特征。

民间普遍认为此地为两位恋人的合葬之所，长期以来吸引人们前来凭吊。陵墓周边还发现石像及古代墓葬遗迹，反映了当时的丧葬习俗。

目前，该遗址已被列入国家历史文化遗产名录并受到保护。

Фото: Kazinform

世界各国如何庆祝恋人节？

在全球范围内，恋人节呈现出多样化形式。

西方国家以2月14日“圣瓦伦丁节”为主，人们通过赠送鲜花和礼物表达情感；日本与韩国则形成“2月14日送礼、3月14日回赠”的互动模式；法国以浪漫晚餐和求婚传统著称。

西班牙的“圣乔治日”（4月23日）以赠书与玫瑰闻名；中国则以“520”象征“我爱你”；以色列的“图·贝阿夫节”源于古老婚俗，体现自由择偶传统。

此外，斯洛文尼亚（3月12日）、格鲁吉亚（4月15日）、捷克（5月1日）和希腊（7月3日）等国也有各自的爱情纪念日。

这些差异体现了不同文化对爱情的独特理解，同时也彰显其作为人类共同价值的普遍性。

哈萨克影视与文学中的爱情表达

爱情主题在哈萨克文化中不仅体现在史诗传统，也广泛存在于文学与影视作品中。

Фото: Wikipedia.org

经典影片《吉别克姑娘》展现了民族审美与爱情叙事的结合，主演梅鲁埃尔特·乌特克肖娃塑造的形象深入人心。

在《游牧民族》中，爱情与历史叙事交织；《无畏一千勇士》中则体现了情感与家国情怀的融合。

进入独立时期后，文学与影视开始关注现实题材，如城乡差异、社会不平等与个人选择，使爱情主题更加多元。

当代视角：民族节日的未来

从社会舆论和网络平台表现来看，“霍兹-巴彦日”仍处于发展阶段，但其影响力持续扩大。随着青年群体对民族文化认同的增强，这一节日正逐步成为重要的文化符号。

通过霍兹与巴彦等经典爱情形象，忠诚、爱情与人性等价值观不断传递至新一代。“霍兹-巴彦日”不仅是一项节日，更是民族精神与文化记忆的当代表达。

在时代不断变化的背景下，爱情的形式或许多样，但其核心价值始终未变。而在哈萨克文化语境中，这一价值正通过历史与现实的交汇，被不断书写与延续。

【编译：木合塔尔·木拉提】