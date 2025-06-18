哈国三大国家项目执行情况公布：城市5G覆盖率达三成

据塔克耶夫介绍，政府为这三项国家级项目共拨款7510亿坚戈。其中，“舒适校园”项目获得6470亿坚戈专项资金，目前全国范围内已建成105所新校舍。按计划，至2025年还将有112所学校投入使用。

关于“农村医疗现代化”项目，塔克耶夫指出，政府已拨款913亿坚戈，截至目前已完成460个建设项目。根据规划，到2025年底，还将有195个医疗设施建成投用，并将对32家多功能县级中心医院进行现代化升级。在缓解基层医疗人员短缺方面也已取得明显成效，与2023年相比，全国医生缺口减少了17%。

就“可及互联网”项目而言，塔克耶夫表示，该项目目前已获得130亿坚戈资金支持。截至目前，三大城市（阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特）的5G网络覆盖率已达30%，州府级城市的覆盖率也达到15%。

去年10月，数字发展、创新和航空航天工业部新闻处发布消息称，哈萨克斯坦在移动通信和互联网接入领域继续巩固其区域领导地位。

【编译：阿遥】