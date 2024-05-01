哈国驻比利时大使馆举办中亚蒙古东盟外交使团会晤

据外交部新闻处透露，此次会晤旨在交流拓展亚洲-欧洲经贸和产业合作经验，并探讨东盟在构建区域内外对话方面的实践。

哈萨克斯坦驻比利时大使马尔古兰·巴依穆汗指出，驻布鲁塞尔外交使团在发展亚洲国家与欧盟关系方面发挥着重要作用。

-如今，得益于高效合作，东盟已成为欧盟第三大贸易伙伴，年贸易额超过2700亿欧元。东盟的经验对我们来说具有重要的参考价值和借鉴意义。中亚位于亚洲和欧洲的交汇处，是连接世界市场的桥梁，我们正积极致力于挖掘与欧盟在能源、交通和出口方面的合作潜力。-巴依穆汗说。

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巴依穆汗表示，当前，中亚各国和蒙古国总GDP为4300亿欧元。预计到2050年，不断增长的人口将突破1亿人。2023年，中亚地区区域内贸易额达到110亿欧元。他认为，中亚和东盟各国在加强全球对话和国际安全方面的立场相似，这为深化经贸关系奠定了重要基础。中亚和东盟都宣布自己是无核武器区。他特别介绍了哈萨克斯坦发展与东盟经贸关系的积极举措。据统计，2023年，哈萨克斯坦与东盟10国的贸易额达到39亿欧元，同比增长32%。

东盟轮值主席国老挝驻比利时大使金佛科·福马哈赛在讲话中介绍了欧盟-东盟关系25周年之际的主要成就和未来计划。他特别强调了亚洲在全球经济关系中的重要作用日益凸显，并表示愿意与中亚伙伴分享东盟在推动气候、创新、人文和贸易对话方面的经验。

会晤结束后，与会各方一致同意保持密切对话，以加强中亚、蒙古、东盟和欧盟在具有前景领域的全面合作。

【编译：阿遥】