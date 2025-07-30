国内餐饮场所数量显著增长 咖啡馆和小吃店扩张尤为迅速

在地区分布方面，餐饮场所数量最多的三地分别是阿拉木图（2,427家）、阿斯塔纳（2,252家）和卡拉干达州（1,333家）。

按类型划分，餐厅数量变化不大，一年内净增55家，总数达2,358家。饭厅数量从5,383家增至5,618家，增长4.3%。增长最为明显的是咖啡馆和小吃店，从2023年的4,479家增至2024年的5,202家，增长率达16.1%。

就具体地区而言，餐厅数量最多的城市为阿斯塔纳（524家）、阿拉木图（446家）和阿克托别州（161家）；咖啡馆和小吃店数量最多的则是阿斯塔纳（643家）、阿拉木图（618家）以及卡拉干达州（589家）。

2024年全国餐饮及饮品服务业总营业额达1.5万亿坚戈，反映出消费需求持续增长，行业活力持续增强。

统计数据显示，2025年1月至6月期间，哈萨克斯坦全国工业生产总量同比增长6.5%。其中，采矿业增长8.4%，加工制造业增长5.5%。

【编译：阿遥】