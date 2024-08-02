国际棋联世界团体快棋和闪电棋锦标赛在阿斯塔纳正式拉开帷幕

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长塞热克·扎拉斯巴耶夫和哈萨克斯坦国际象棋联合会主席提穆尔·图尔洛夫共同进行了比赛的首个开局，正式宣告锦标赛的开始。

在接下来的四天时间里，来自39支队伍的315名棋手将一同角逐，争夺最佳棋手的殊荣。

快棋赛将于8月2日至4日采用瑞士制进行比赛。

闪电棋赛将于8月5日分两阶段进行。在第一阶段，所有参赛队伍将采用循环制比赛，前16支队伍将晋级第二阶段。随着每场比赛的进行，只有最优秀的队伍才能继续争夺最终的奖项。

- 在阿斯塔纳举办团体世界锦标赛对哈萨克斯坦而言是一项巨大的荣誉。由于比赛在本土举办，我们有更多的哈萨克斯坦队伍参赛。这次锦标赛的一个特殊之处在于，每支队伍中至少要有一名女性和一名业余棋手。因此，本地棋手有机会与世界顶级棋手同台竞技，这样的机会或许只有一次。我们对国家国际象棋运动的发展充满信心，相信这次赛事将为其带来新的高度。 - 提穆尔·图尔洛夫说。

值得一提的是，本次锦标赛的总奖金池为35万欧元，其中快棋赛奖金为25万欧元，快棋和闪电棋赛奖金为10万欧元。

根据此前的报道，8月1日，受国家元首委托，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫与世界国际象棋联合会（国际棋联）主席阿尔卡季·德沃尔科维奇共同出席了国际棋联成立100周年庆典暨第45届世界国际象棋奥林匹克赛事火炬传递仪式。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

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【编译：达娜】