国内水库TOP5: 水利建设助力国家经济发展

5. 谢尔盖耶夫水库

谢尔盖耶夫水库建于1969年，占地117平方公里，库容为6.93亿立方米，平均深度为5.9米。谢尔盖耶夫水库不仅为该地区的能源和市政需求提供支持，还通过水电站的形式为当地灌溉系统提供持续的水资源，因此在北部地区的经济中具有特殊的重要性。

4. 舒勒布水库

舒勒布水库由阿拜州舒勒布水电站大坝形成。占地广泛的舒勒布水库在季节性调节布赫塔尔马水电站和舒勒布水电站之间的侧流方面发挥关键作用，面积达255平方公里，库容为2.39立方公里。

3. 沙尔达拉水库

沙尔达拉水库位于锡尔河上。自1967年投入使用以来，该水库以其广泛的面积（783平方公里）、平均水深（6.3米）和多功能性而备受瞩目。沙尔达拉水库不仅通过调节径流起到重要作用，还为当地市区提供饮用水，同时用于发电和灌溉。

2. 卡普沙盖水库

卡普沙盖水库座落于伊犁河上。始建于1970年的卡普夏盖水库如今已成为阿拉木图州重要旅游景点之一。拥有广阔水域，面积达1,847平方公里，库容高达18.14立方公里。卡普夏盖水库通过调节伊犁河流量，同时满足灌溉、养鱼和娱乐需求，为各经济部门提供重要水源。

1. 布赫塔尔马水库

布赫塔尔马水库是哈萨克斯坦最大的水库，占地5,490平方公里，平均深度达到9.6米。由额尔齐斯河上的布赫塔马水电站大坝形成，自1967年投入使用以来，它一直承担多重职责，不仅在能源、水运、工业、饮用水供应、渔业和农业领域发挥着重要作用，还在维持额尔齐斯河水流的稳定性方面贡献良多。

【编译：阿遥】