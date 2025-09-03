联合国为援助阿富汗地震灾民紧急拨款500万美元

联合国及其在阿富汗的合作伙伴正在与事实当局协调，迅速评估需求，提供紧急援助，并随时准备调动更多支持。二十个紧急评估小组已部署到位。

联合国阿富汗事务副特别代表兼人道主义协调员因德里卡·拉特瓦特(Indrika Ratwatte)从喀布尔通过视频向驻联合国日内瓦办事处的各国记者表示，此次地震的震中位于楠格哈尔省，但有其他四个省也受到了影响。

地震已造成1400多人死亡，3100多人受伤，预计死亡人数还会增加。

阿富汗在2022年和2023年也经历了灾难性的地震。由于此次地震地形复杂，受灾人数可能高达数十万。

拉特瓦特表示，灾区多山，地震引发了山体滑坡和岩石滑坡，限制了人员通行，并对紧急救援部署构成了挑战。

他指出，目前最大的挑战之一是如何抵达这些道路受损的偏远地区；事实当局已部署三架直升机撤离伤员。

当前的紧迫需求包括：紧急避难所、非食品物资、粮食援助以及重要的医疗援助，例如静脉输液、生理盐水和绷带。

他还表示，对失去亲人的人们提供心理社会支持至关重要。此外，处理尸体和清除牲畜尸体对于避免水传播疾病也至关重要。

Фото: 联合国图片

危机中的危机

拉特瓦特强调，这是一场危机中的危机。今年大量阿富汗人从伊朗和巴基斯坦返回，而旱灾影响了70%的人口，同时国际援助资金的大幅削减导致数百家人道机构关闭。地震的发生使脆弱社区将面临更大的风险。

他呼吁国际社会提供支持，帮助阿富汗人民度过难关。联合国今年的阿富汗人道主义应急计划需要24亿美元，但目前仅有28%的资金到位。

他强调，国际社会需要向阿富汗人民表示声援，他们不能被遗忘，这是一场与时间进行的赛跑。

震后一小时内立即开始救援

红十字国际委员会阿富汗代表处代理​​主任乔伊·辛加尔（Joy Singhal）也从喀布尔通过视频参加了此次记者会。

他表示，在地震发生一小时内，阿富汗红新月会人员已抵达现场，并努力帮助受灾民众。遗憾的是，由于地形极其险峻，无法接触到一些需要援助的民众。志愿者们不得不步行五到六个小时才能到达伤员身边，然后将他们送回市中心。医院则不堪重负。红十字会在喀布尔拥有可以快速调配的物资，但要到达最偏远的地区是一项挑战。这可能会在未来几个月内成为一场旷日持久的危机。

辛加尔表示，过去几年，阿富汗一直在努力应对各种严重的危机；政府没有足够的资源来满足民众的人道主义需求。当前紧急需要额外资源来应对危机，阿富汗不应被遗忘。

Фото: 联合国图片

妇女和儿童的命运堪忧

难民署发言人巴巴尔·巴洛克（Babar Baloch）表示，周日发生毁灭性地震后，难民署与人道主义合作伙伴已赶赴受灾最严重的地区，提供必要的救援物资，包括帐篷、毯子和太阳能灯。难民署还在探索从该署位于该地区其他地方以及全球储备中调配更多救援物资供给阿富汗。

难民署尤其关注受地震影响的妇女和儿童，他们将是受灾最严重的人群之一。由于缺乏女性人道主义工作人员来应对她们的特殊需求，情况可能会更加复杂。难民署正在与合作伙伴合作，确保有特殊需求的人群能够获得所需的支持。

回返难民面临更多困境

巴洛克还表示，今年已有250万阿富汗人从巴基斯坦和伊朗返回或被迫返回，阿富汗的社区本来已经难以容纳如此大量的回返人口，地震的发生无疑使情况变得更加困难。

他指出，自今年4月以来，已有超过47.8万名阿富汗人从巴基斯坦返回，其中约33.7万人经由靠近震中的托尔哈姆边境口岸返回。约24%的从巴基斯坦返回的人前往了楠格哈尔省，该省是地震灾情最严重的地区之一。