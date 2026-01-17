美国为何对格陵兰岛“情有独钟”：地缘战略与资源博弈

地理与人口概况

格陵兰（格陵兰语：Kalaallit Nunaat，丹麦语：Grønland）位于北美大陆东北部，地理上属于北美洲，被大西洋和北冰洋环抱。首府努克2019年人口约1.8万人，是该岛西部半岛上的政治、经济和文化中心。

岛屿三分之二以上位于北极圈以北，最北端距离北极点不足800公里，与加拿大埃尔斯米尔岛最近处仅相隔26公里，与欧洲最近的冰岛相距约320公里。格陵兰最显著特征是覆盖超过五分之四面积的巨大冰盖，裸露土地主要分布在沿海地区，多为山地景观。最高峰为东南部的贡比约恩山，海拔3700米。

原住民为因纽特人，其格陵兰分支称为卡拉利特人。岛上居民中超过10%为丹麦人，多为丹麦本土出生。2009年自治法将卡拉利特语确定为唯一官方语言，此前官方语言为丹麦语，如今仍是约10%人口的母语，英语亦广泛使用。居民主要集中在18个市镇，其余散居于小型村落。21世纪初以来，受高移民率影响，人口增长趋于停滞。

Фото: usnn.news

历史沿革与自治地位

1953年，格陵兰正式成为丹麦王国的一部分，居民获得丹麦公民身份。1979年公投赋予其内政自治权，外事与国防仍由丹麦负责。1973年随丹麦加入欧洲共同体，但1985年通过公投退出，成为欧共体（后欧盟）外部领土，主要因渔业权益争议。

二战期间，德国曾在格陵兰附近北极海域开展海上行动。丹麦驻美大使亨里克·考夫曼拒绝承认德国占领丹麦，1941年4月9日与美国达成协议，允许美军在格陵兰建立基地，以防德国将该岛作为进攻北美的跳板。战时美国与加拿大实际上接管了岛上供给与出口事务，格陵兰一度接近独立状态。战后1945年重归丹麦管辖。

美国战略兴趣与丹麦立场

1946年，美国曾提出以1亿美元黄金购买格陵兰，理由是“军事需要”。这一秘密提议直至1991年丹麦公布档案才曝光。部分媒体推测，美方还考虑以免除丹麦7000万美元债务作为交换条件。1947年《时代》杂志曾刊文展示北半球地图，以阿拉斯加和格陵兰为圆心画圆，覆盖东京、莫斯科、开罗、德黑兰等战略城市，凸显北极在全球安全中的关键位置。然而，丹麦拒绝了这一提议。

Фото: theitem.com

丹麦国际问题研究所高级研究员米克尔·伦格·奥莱森指出，丹麦与美国关系长期建立在务实与信任基础之上。作为小国，丹麦在外交与安全议题上倾向美国立场，美国的安全保障至关重要，而哥本哈根通过积极合作赢得华盛顿影响力。这种模式自冷战初期即已形成。丹麦自二战起便允许美国在格陵兰部署军事设施，近几十年来两国关系进一步巩固，尤其因丹麦积极参与北约行动，包括伊拉克和阿富汗任务而备受肯定。

格陵兰对美国安全的重要性主要源于其地理位置。岛屿位于连接北美的主要空中与海上通道，是早期预警、太空监视及导弹防御系统的理想地点。格陵兰—冰岛—英国通道（GIUK gap）是监控俄罗斯核潜艇活动的关键区域。

专家强调，美国对格陵兰的兴趣并非新现象。19世纪起多届美国政府都曾考虑购买该岛。战后华盛顿高度重视格陵兰军事基地价值，从未急于撤离。1951年协议赋予美国在岛上“建设、维护、使用”军事设施的广泛权利，包括人员部署、舰机起降与行动监控。奥莱森指出，美国在格陵兰的行动自由度极高，几乎可按需要采取任何措施，但购买格陵兰属于完全不同的政治议题。

“格陵兰无人愿意出售，更不用说卖给美国。丹麦也没有合法权利出售，”奥莱森总结道。

特朗普的理由与现实

特朗普认为购买格陵兰对美国国家安全至关重要，甚至不排除动用军事手段。他强调该岛控制北极重要航道。随着气候变暖、冰盖融化，北部航线逐渐开通，格陵兰的战略与经济价值显著提升。

Фото: historyextra.com

目前格陵兰经济主要依赖渔业和丹麦补贴。但近年来国际专家对岛上稀土元素、铀、铁矿及潜在大型油气资源的兴趣日益浓厚。冰盖消退使资源开采更具可行性。

美国目前在格陵兰拥有“皮图菲克”太空军事基地。该基地负责导弹袭击早期预警，位于欧洲与北美最短航线上，是美国全球防御基础设施的重要节点。尽管极端气候导致基地九个月处于冰封状态，机场仍全年运行。作为美国国防部最北端军事基地，它隶属第821太空联队和“德尔塔-1”太空基地。

格陵兰历史表明，美国对该岛的兴趣属于长期战略布局，始于二战与冷战时期。岛屿享有高度自治并保留自决权，丹麦无权出售。气候变化与资源竞争加剧背景下，格陵兰重要性将持续上升。但对美国而言，与盟友合作机制远比重新审视岛屿地位更为现实。

1月14日，美国国务卿马尔科·鲁比奥与丹麦及格陵兰外交部长举行会谈，这是特朗普相关表态后双方首次正式接触。

【编译：木合塔尔·木拉提】