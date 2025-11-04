联合国教科文组织将12月15日定为“世界突厥语族日”

本届大会吸引了来自194个成员国的5000多名代表出席。会议审议并通过了由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安提出的关于设立“世界突厥语族日”的决议草案。

土耳其常驻联合国教科文组织代表古尔努尔·艾贝特在大会发言中指出，语言不仅是交流的手段，更是文明的灵魂。她强调，突厥语在广阔的地理范围内拥有超过2亿使用者，承载着数世纪共同的历史与价值，构成了一幅多样而丰富的文化图景。

她指出，选择12月15日作为纪念日具有特殊意义——这一天是突厥语系最早的书面文献之一、可追溯至八世纪的《鄂尔浑碑铭》首次被破译的日子。它象征着突厥文明的共同文化与艺术遗产，并有助于促进各国人民之间的文化交流与对话。

—通过设立世界突厥语族日，联合国教科文组织此次再次重申了对多语言主义、文化多样性及各国人民对话的持久承诺。-艾贝特补充道。

为庆祝联合国教科文组织作出的这一重要决定，突厥文化与遗产基金会将于明日在撒马尔罕举行专题会议。

【编译：阿遥】