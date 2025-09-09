09:02, 09 9月 2025 | GMT +5
联合国教科文组织：全球仍有7.39亿人缺乏读写能力
（哈萨克国际通讯社讯）尽管许多国家在教育领域取得显著进展，但据联合国教科文组织（UNESCO）最新数据，全球仍有7.39亿成年人不具备基本的读写技能，其中包括1.02亿15至24岁的年轻人。此外，每10名儿童中有4人无法达到最低的阅读和计算能力水平，全球更有超过2.72亿儿童和青少年失学。
联合国教科文组织强调，需特别关注女孩、妇女以及缺乏优质教育机会的男性和男孩，通过广泛实施 literacy 提升项目来解决这一问题。
新冠疫情进一步加剧了教育不平等问题，对儿童、青年和成人的学习进程造成严重干扰。尽管各国尝试通过远程教育和混合教学等方式维持教育连续性，但全球范围内 literacy 的可及性仍不均衡。快速转向远程教育暴露了互联网连接、技术使用、基础设施匮乏甚至电力短缺等问题，这些都成为教育普及的障碍。
读写能力：人类的重要财富
9月8日是国际扫盲日。这一纪念日由联合国教科文组织于1966年设立，源于1965年9月在德黑兰召开的“全球教育部长消除文盲大会”上的倡议。
国际扫盲日的核心目标是激励国际社会加大努力，推广读写能力。作为联合国教科文组织的主要工作方向之一，读写能力被视为赋予个人、社区乃至整个社会更多权利和机会的重要工具。
读写能力指个体掌握以母语为基础、符合语法规范的阅读和写作技能，是衡量社会文化发展的重要指标，也是全人类的基本权利之一。尽管读写能力是人类的重要成就，但全球儿童、青年和成人尚未完全享有这一成果。
国际扫盲日为推动创新解决方案、提升全球读写水平提供了契机，呼吁各国共同应对这一挑战。
【编译：木合塔尔·木拉提】