国务顾问：哈萨克斯坦乡村行政长官队伍实现全面更新

—五年前，在政治改革框架内，托卡耶夫总统提出引入乡长直选机制。这一机制实施以来，全国乡村行政长官队伍已完成全面更新。目前，全国17个州共选出2969名乡长，其中864人为自荐候选人，283人为女性。值得一提的是，大部分新当选的乡长此前并未在国家机关任职，赢得选民信任的是教师、医生、农民、个体户以及地方企业和农场负责人。-卡林写道。