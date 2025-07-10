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国务顾问：哈萨克斯坦乡村行政长官队伍实现全面更新
（哈萨克国际通讯社讯）国务顾问叶尔兰·卡林今日在其Telegram频道发文表示，近年来全国乡村行政长官（乡长）队伍已实现百分之百的更新。
—五年前，在政治改革框架内，托卡耶夫总统提出引入乡长直选机制。这一机制实施以来，全国乡村行政长官队伍已完成全面更新。目前，全国17个州共选出2969名乡长，其中864人为自荐候选人，283人为女性。值得一提的是，大部分新当选的乡长此前并未在国家机关任职，赢得选民信任的是教师、医生、农民、个体户以及地方企业和农场负责人。-卡林写道。
他指出，目前乡长的平均年龄为44岁。
—通过选举，乡村行政管理队伍得到了系统性更新，国家治理体系的现代化进程仍在持续推进。去年，全国共有45个县以试点方式举行了县长直选。从今年起，所有任期届满的县长和州属重点城市市长将通过直接投票方式选举产生。-卡林表示。
卡林最后强调，哈萨克斯坦的政治改革仍在稳步推进，国家公务员制度正经历深层次、结构性的变革。
值得一提的是，6月27日，由文化和信息部副部长叶夫根尼·科切托夫率领的哈萨克斯坦代表团在欧洲委员会全面介绍了托卡耶夫总统提出并推动实施的政治改革议程。
【编译：阿遥】