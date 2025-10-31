国务顾问在联合国教科文组织大会上介绍哈萨克斯坦总统新倡议

卡林在报告中强调，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在联合国大会第80届会议上呼吁建立基于信任、透明、责任与公正的新全球共识。他指出，在此背景下UNESCO的作用日益凸显，并呼吁加强与伊斯兰世界教育、科学及文化组织（ICESCO）的国际合作。

“UNESCO与ICESCO追求共同目标。加强两组织合作将有助于在不同文化间建立真正伙伴关系，并进一步放大其积极影响。只有通过联合努力，我们才能保存共同文化遗产的全部丰富与多样性。我坚信，我们将共同构建一个公正、理性且充满仁慈的世界。”卡林表示。

总统今年国情咨文中提出的哈萨克斯坦进一步现代化新举措成为报告核心。这首先包括在经济各领域大规模引入人工智能并广泛推进数字化。哈萨克斯坦旨在成为技术发达国家。

“哈萨克斯坦是全球首批采取综合系统性措施加速引入数字化与人工智能工具的国家之一。总统将数字转型与人工智能引入确立为新的国家理念。”叶尔兰·卡林说。

Фото: Ақорда

他同时表示支持UNESCO在制定人工智能伦理方面的领导作用，并通报哈萨克斯坦正依据UNESCO（RAM）方法论开展人工智能伦理与发展研究。

此外，卡林介绍了咨文中宣布的转向一院制议会并按比例代表制组建的政治现代化进程目标与特点。

“哈萨克斯坦议会改革旨在进一步巩固政治体系制度基础。其结果将增强政党作用并扩大其对社会政治进程的参与。总体而言，议会改革是哈萨克斯坦政治现代化进程的又一阶段。”国务顾问指出。

大会吸引了该组织193个成员国的代表团参加，其中包括政府首脑、部长、学者、文化界人士、外交官、专家等。

【编译：木合塔尔·木拉提】