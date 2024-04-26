国务顾问接受丝绸之路电视台专访

据丝绸之路电视台消息，国务顾问专访将于26日晚21:10分播出。

国务顾问在专访中就社会热点问题发表评论。具体来说，国家顾问将谈及国家库鲁尔泰成立过程和大会上提出的倡议的重要性，以及哈萨克斯坦科学的竞争力和国内洪涝灾情应对措施等问题。

2022年1月5日，叶尔兰·卡林被任命为哈萨克斯坦共和国国务秘书。

2022年6月14日，托卡耶夫总统签署命令，任命叶尔兰·卡林为国务顾问。

此外，托卡耶夫总统还签署了关于确定国务顾问的地位和职权的法令，以及关于国务顾问地位和职权问题对部分法律和条款进行补充修改法案。

根据总统法令，国务顾问由总统任免，其工作直接由总统指示。

国务顾问的职权包括制定国内政策领域的战略建议；在与议会和其他国家机关、政党和社会组织，以及国际合作中代表总统；协调人文领域（教育、科学、文化和体育）和总统直属委员会的工作；领导总统直属战略研究所，并协调社会发展领域国家分析机构的工作等。

【编译：小穆】