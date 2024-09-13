哈国小麦产量稳增 拟扩大对华出口量并完善运输线路

但应注意的是，哈萨克斯坦的铁路基础设施的运力可实现每月运输100万吨-120万吨粮食货物，这看起来似乎能满足农作物出口的运力需求。但事实上，一年当中的运输需求并非均衡分布。

贸易企业的运输需求在秋季达到顶峰，根据往年经验，秋季的运输需求量会超过铁路运力的很多倍。

例如，2022年哈国铁路运输网络共输送1000万吨谷物，其中在国内运输200万吨，而出口则达800万吨。

更重要的是，这一季的小麦产量可能不仅仅是1600万吨，而是可能达到2000万吨，甚至更高，专家对此提出预警。

哈萨克斯坦目前正在努力扩大中国方向通行能力

2024年1~6月，哈萨克斯坦与中国之间的农产品贸易额达到了6.48亿美元，较2023年同期增长12%。其中，哈对华出口4.6亿美元，自中国进口1.88亿美元。

目前哈萨克斯坦已与中国签署了28种农作物和畜牧产品的对华出口协议。

为此，哈萨克斯坦正在努力扩大向中国方向的运输力量。

目前，多斯特克-阿拉山口（Dostyk-Alashankou）和阿尔腾科尔-霍尔果斯（Altynkol-Khorgos）铁路口岸正在满负荷运行，其最大年通行能力约为2800万吨各类货物。

多斯特克-莫因提路段复线建设正在进行中，建成投用后将使该路段的通行能力增加五倍。该铁路复线计划于2025年底投入使用，其中，多斯特克 - 阿克托盖（Dostyk - Aktogay）段将于今年年底部分投入使用。

此外，还计划在哈萨克斯坦和中国之间建设第三个铁路口岸，建成投用后将使哈萨克斯坦和中国之间的货物通行量每年再增加2000万吨。中方也在积极提升运力。

根据此前的报道，截至目前，哈萨克斯坦已收获540万余公顷粮食和豆类作物。平均产量为14.7公担/公顷（c/ha），已脱粒粮食近800万吨。

根据粮农组织的数据，哈萨克斯坦小麦产量排名全球第14位，产量为1210万吨，占全球总产量的1.5%。在独联体国家中，除了排名前十位的国家之外，乌兹别克斯坦的小麦产量为650万吨，白俄罗斯为230万吨，塔吉克斯坦为86.1万吨，土库曼斯坦为65万吨，吉尔吉斯斯坦为44万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】