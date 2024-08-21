07:21, 21 八月份 2024 | GMT +6
哈国历史学家：术赤兀鲁斯历史的讨论对学术进步至关重要
（哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的“术赤、察合台、海都、蒙兀儿斯坦的民族政治史”国际会议上，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员、历史学博士叶尔肯·阿布勒就术赤兀鲁斯历史的国际讨论发表了见解。
-欧亚大陆的专家学者对术赤兀鲁斯的历史是否达成共识？看起来俄罗斯、哈萨克和蒙古学者之间在相关问题上存在显著分歧。那么，到底谁是对的？-记者提问道。
阿布勒认为，这种讨论既重要又必要。
-确实，存在许多争论。在某些问题上达成妥协并不容易。但学术界从来就不存在单一的观点。这种情况只在苏联时期出现过，当时一切都必须与一个特定的概念挂钩。我认为存在争论是一件很好的事情，因为学术正是通过讨论而发展的，通过讨论是可以达成共识的。-他说。
阿布勒还强调，研究术赤兀鲁斯历史非常重要。
-哈萨克民族是在术赤兀鲁斯时代形成的。13世纪至15世纪，哈萨克民族语言、精神文化、物质文化和民族意识的基础逐渐形成。流传至今的英雄史诗、系谱、历史长诗以及“哈萨克”这个民族名称，都来源于术赤兀鲁斯时代。术赤兀鲁斯的最后一位代表是克涅萨热汗。术赤兀鲁斯的历史表明，哈萨克斯坦的历史从未中断过，国家地位依然是其核心。-他说。
【编译：阿遥】