哈国历史学家：术赤兀鲁斯历史的讨论对学术进步至关重要

-确实，存在许多争论。在某些问题上达成妥协并不容易。但学术界从来就不存在单一的观点。这种情况只在苏联时期出现过，当时一切都必须与一个特定的概念挂钩。我认为存在争论是一件很好的事情，因为学术正是通过讨论而发展的，通过讨论是可以达成共识的。-他说。