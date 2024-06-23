英国学者：应该从哈萨克人自身 而非周边民族的视角研究草原文明的历史

据其介绍，在英国，术赤兀鲁思的历史一般而言被视为蒙古帝国以及其后时期更广泛历史的一部分，并在许多大学的中世纪历史课程中占有特殊的地位。

以下为访谈全文：

- 莫里森博士，您能告诉我们更多关于您的主要研究兴趣以及是什么吸引您进入这个领域的吗？

我的大部分研究重点是了解俄罗斯帝国在 19 世纪和 20 世纪初如何在中亚进行统治（或未能实现统治）——即俄罗斯殖民主义的政治和行政历史。我也对当地居民如何与新的权力结构互动、如何受到俄罗斯帝国意识形态的剥削和影响感兴趣。

2019年，我出版了一本关于1916年反抗俄罗斯在中亚统治的起义的书，我仍然对第一次世界大战对俄罗斯和其他欧洲殖民地的影响感兴趣。

我最近完成了一部关于俄罗斯征服中亚历史的大部头作品。在其中，我试图避免“下大棋”这种宏大叙事，并将英属印度置于历史的边缘。书中还重点讨论了导致俄罗斯前进的决策过程、它们与草原和中亚汗国政治的关系、内亚战争的后勤问题以及根据波斯编年史所记录的当地对此的反应等。书中对英国和英印资源和观点，仅在极少数重要或有效信息的情况下才会被引用。在我的作品中，这是一系列不同发展阶段的微观历史研究，而中亚——是故事的中心。

- 英国学者们对术赤兀鲁思的总体看法是什么？

它的历史通常作为蒙古帝国及其后时代的历史的一部分来教授，这在大多数英国大学的中世纪历史课程中占有重要地位。在我工作的 B New College——英国牛津大学的组成学院之一，我们在“欧亚帝国”课程中教授术赤兀鲁思的历史。我的妻子比阿特丽斯·佩纳蒂在利物浦大学任教，她将这段历史作为从近代早期到苏联时期的中亚课程的一部分进行教学。我认为这门课程也被入由安德鲁·皮科克教授指导的苏格兰圣安德鲁斯大学的课程中，以及被纳入加州大学和伦敦东方与非洲研究学院的课程中。

-英国学者们在这个主题上有著名的研究、书籍或研究项目吗？作为讲师，您还使用哪些其他主要资源？

我想到两本书：彼得·杰克逊（基尔大学前讲师，现已退休）的《蒙古人和伊斯兰世界》以及伦敦大学东方与非洲研究学院 (SOAS) 的乔治·莱恩撰写的几本作品。我主要是涉猎19世纪历史的专家，因此没有足够的资格讨论哈萨克人和他们的可汗的早期历史。不过，我对我在纳扎尔巴耶夫大学教授哈萨克斯坦历史时使用的材料感到自豪，正如任何教授或研究过哈萨克斯坦 15 世纪和 16 世纪历史的人都知道的那样，我们对这一时期的哈萨克人和他们的可汗的了解几乎都以一小部分主要资料为基础。即于 16 世纪和 17 世纪用波斯语写成的讲述汗国历史的伊斯兰编年史，以及用突厥语写成的《Зубдат әл-асар（编年史中的精华）》。

- 金帐汗国的历史是否包含在英国大学的课程中？该科目的教学使用了哪些程序和方法？

它通常不是一个单独的学科，但肯定是作为中世纪和早期现代欧亚大陆更广泛的历史的一部分来教授的。通常使用从现成的主要来源翻译而来的段落进行教学，大部分是根据在1950年被翻译成英文的十三世纪伊朗历史家阿塔·马里克·志费尼的著作《Тарих-и джахангушай（世界征服者的历史）》以及1980年翻译的《拉失德史》。

- 最近的研究或新发现如何影响英国学术界对术赤兀鲁思的理解？

我认为，卡扎诺夫的《游牧民族与外部世界》，杜威斯的《金帐汗国的伊斯兰主义和当地宗教》等基于人类学观点的书非常重要。努尔博拉特·马萨诺夫和伊琳娜·埃罗费耶娃的作品也令人印象深刻。

- 研究金帐汗国的英国历史学家经常使用哪些主要资料或档案？

正如我们已经提到的，波斯和突厥编年史以及《蒙古秘史》长期以来一直是研究的基础。我在纳扎尔巴耶夫大学任教时为哈萨克汗国成立550周年写的一篇短文也给出了一些见解。

- 您认为哪些具体方法或方法将有助于填补目前的空白？

我认为我们对哈萨克人和可汗的了解仍然存在重大差距。大多数历史资料是在与游牧部族邻近的定居社群留下的，而这些资料在展现游牧社会和文化或游牧政治组织形式方面缺失太多，而且他们从来不会体现哈萨克人自己的声音。我在纳扎尔巴耶夫大学的同事托马斯·韦尔斯福德就在不久前指出，这种情况导致了对哈萨克汗国的根本误解，因为我们的资料来源的作者认为哈萨克人本身拥有与他们在定居社会中熟悉的相同形式的政治权威和组织。据他的观点，哈萨克可汗在战场上行使的政治权力，实际上与定居文明是完全不同的——有很多权力中心（如贾尼别克汗和克列汗这种双重权力结构），而且其贵族当中的敌对群体之间，发生流血事件的情况很可能并不那么频繁。我认为下一代历史学家研究这一时期的任务是试图从哈萨克人自己的角度来理解他们，而不是从外部来看待他们。

亚历山大·莫里森博士是一位研究帝国和殖民战争的历史学家，特别关注中亚的俄罗斯人。他专门研究南亚历史，他的许多作品都比较了俄罗斯和英国的帝国和军事历史。莫里森博士最初在奥里尔学院讲授现代史，随后于 2000 年至 2007 年担任万灵学院院士。

2007年至2013年，他在利物浦大学教授帝国历史，并于2012年获得菲利普·莱弗休姆奖。

莫里森博士于2014年至2017年担任纳扎尔巴耶夫大学历史学教授。随后，他返回牛津大学，在New College担任研究员和历史讲师。他还是现代战争史的兼职讲师。莫里森讲授欧洲和亚洲历史、全球和帝国历史以及战争史。

【编译：木合塔尔·木拉提】