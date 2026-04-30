卡普雷兹：哈国学子潜力巨大 欢迎加入英伟达全球团队

英伟达代表团还与纳扎尔巴耶夫大学师生举行了座谈，并向DeepTech Bäige创业大赛决赛入围者表示祝贺。

访问期间，代表团实地考察了纳扎尔巴耶夫大学科研基础设施，详细了解核心战略举措，其中包括旨在推动数学科学与人工智能发展的全新"计算机科学与人工智能学院"筹建项目。

努尔别克特别强调了纳大作为该地区领先研究中心的重要角色，指出构建产学研紧密结合的生态系统意义重大。

—纳扎尔巴耶夫大学是哈萨克斯坦的旗舰高校，拥有高水平基础科学研究。我们现在的任务是确保这种科研潜力产生实际影响，即通过赋能工业、社会和经济增长实现质量飞跃。为此，我们优先发展跨学科研究，汇集各领域顶尖专家，致力于为实时项目提供技术支撑，-他强调。

卡普雷兹对纳大加入"NVIDIA深度学习学院大学大使计划"的倡议表示支持，指出双方在人才培养领域的合作潜力巨大。

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该计划允许教师接受英伟达关于人工智能、数据分析和高性能计算等前沿方向的专业培训。通过考核及面试后，教师将获得官方"大使"身份。这一认证使其有权作为英伟达认证讲师独立开展教学，并为学生颁发国际认可的证书。

—我们的目标不仅是开展研究，更是将其转化为实际产品。我认为这里拥有巨大的合作机会。纳大为学生和工业合作伙伴创造的环境令人印象深刻。英伟达目前拥有4.5万名员工且正在快速扩张。我们在纳大看到了非常优秀的学生，希望邀请他们加入英伟达，鼓励学生们积极申请相关职位非常重要，-卡普雷兹表示。

此外，双方还就纳大拟建科技园内开设英伟达办事处，以及英伟达参与该校未来数据中心建设的前景交换了意见。

访问结束前，英伟达代表团在NU Energy Creative Hub与DeepTech Bäige创业大赛参赛者进行了交流。入围决赛的11个学生项目涵盖农工业、采矿业、能源管理及电动汽车充电、药物研发、生物医学筛查与肿瘤学、自主无人机、机器人技术及航空航天技术等多个前沿领域。

【编译：阿遥】