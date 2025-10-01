阿拉木图举办纪念丹尼斯·谭国际花样滑冰锦标赛

10月1日至4日，阿拉木图将举办传统的国际花样滑冰赛事——国际滑冰联盟（ISU）挑战者系列赛之一的丹尼斯·谭纪念锦标赛。今年的参赛阵容实力强劲，其中不乏2026年冬奥会奖牌热门选手。

据国际滑冰联盟（ISU）数据，本次锦标赛将吸引多位知名运动员参赛，包括格鲁吉亚的尼卡·埃加泽、韩国的车俊焕、美国的杰森·布朗等人。

比赛将涵盖男子单人滑、女子单人滑以及冰舞项目，争夺各类奖牌。

根据国际滑冰联盟的信息，代表哈萨克斯坦参赛的选手名单如下：

男子单人滑

米哈伊尔·沙伊多罗夫

迪亚斯·吉连巴耶夫

尼基塔·克里沃舍耶夫

奥列格·梅利尼科夫

女子单人滑

索菲娅·法拉福诺娃

阿米拉·伊尔马托娃

维罗妮卡·科瓦连科

努里娅·苏莱曼

阿米娜·阿列克谢耶娃

卡琳娜·伊萨科娃

鲁萨琳娜·沙基罗娃

冰舞

博伊桑古尔·达季耶夫 / 高哈尔·瑙雷佐娃

本次赛事不仅是对丹尼斯·谭的纪念，也为哈萨克斯坦和国际选手提供了一个展示才华、角逐荣誉的舞台。

【编译：木合塔尔·木拉提】