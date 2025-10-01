08:55, 01 10月 2025 | GMT +5
阿拉木图举办纪念丹尼斯·谭国际花样滑冰锦标赛
（哈萨克国际通讯社讯）来自世界各地的花样滑冰选手将齐聚阿拉木图，参加国际花样滑冰锦标赛。
10月1日至4日，阿拉木图将举办传统的国际花样滑冰赛事——国际滑冰联盟（ISU）挑战者系列赛之一的丹尼斯·谭纪念锦标赛。今年的参赛阵容实力强劲，其中不乏2026年冬奥会奖牌热门选手。
据国际滑冰联盟（ISU）数据，本次锦标赛将吸引多位知名运动员参赛，包括格鲁吉亚的尼卡·埃加泽、韩国的车俊焕、美国的杰森·布朗等人。
比赛将涵盖男子单人滑、女子单人滑以及冰舞项目，争夺各类奖牌。
根据国际滑冰联盟的信息，代表哈萨克斯坦参赛的选手名单如下：
男子单人滑
- 米哈伊尔·沙伊多罗夫
- 迪亚斯·吉连巴耶夫
- 尼基塔·克里沃舍耶夫
- 奥列格·梅利尼科夫
女子单人滑
- 索菲娅·法拉福诺娃
- 阿米拉·伊尔马托娃
- 维罗妮卡·科瓦连科
- 努里娅·苏莱曼
- 阿米娜·阿列克谢耶娃
- 卡琳娜·伊萨科娃
- 鲁萨琳娜·沙基罗娃
冰舞
- 博伊桑古尔·达季耶夫 / 高哈尔·瑙雷佐娃
本次赛事不仅是对丹尼斯·谭的纪念，也为哈萨克斯坦和国际选手提供了一个展示才华、角逐荣誉的舞台。
【编译：木合塔尔·木拉提】