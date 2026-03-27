别克帖诺夫呼吁国际企业在哈萨克斯坦设立研发枢纽

政府总理指出，哈萨克斯坦推出了中亚地区最大的超级计算机集群——Alem.Cloud 和 Al-Farabium，它们均位列全球 TOP500 超级计算机排行榜。此外，哈萨克斯坦还与 NVIDIA 合作，正在创建一个独立的计算中心。“DDC Valley”项目位于巴甫洛达尔州，总容量高达 1 GW，旨在构建从数据存储到计算能力的完整基础设施。

别克帖诺夫表示，哈萨克斯坦拥有客观的竞争优势：价格合理的电力和低信号延迟使我国成为部署高性能计算系统最具吸引力的地区之一。

此外，作为另一项重点工作，数据大使馆模式的开发备受关注。这是一种新型的信任模式，允许各国将其数据存储在哈萨克斯坦境内，同时保持其完全的法律主权。下一步是创建人工智能数据集，并在关键经济领域开发行业专属语言模型。为此，国家将出台措施，支持企业开发工业物联网和实时数据采集系统。

- 我们的使命是为企业提供工具，确保其全球竞争力。位于阿斯塔纳的 Alem.ai 国际人工智能中心是这一生态系统的重要组成部分。它集研究实验室、加速器和教育项目于一体，吸引着众多科技公司和产业合作伙伴。我们诚邀国际企业在此设立研究枢纽。哈萨克斯坦拥有丰富的人才、数据和行业案例资源。-他说。

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总理指出，哈萨克斯坦总统高度重视人力资本发展。

据他介绍，在AI-Sana计划框架下，已有约一百万公民接受了人工智能技能培训。一个完整的教育生态系统正在形成，涵盖TUMO学校中心到科技创业者培训等各个方面。加速器项目正与包括Google for Startups在内的国际合作伙伴共同开发。

根据国家元首的指示，哈萨克斯坦今年将建立一所人工智能大学，旨在培养新一代专家并发展国际科学合作。

别克帖诺夫在讲话中指出，数字哈萨克斯坦论坛仅仅是一系列重大国际活动的开端。今年，哈萨克斯坦将举办中亚及高加索地区国际展览中心（GITEX Central Asia and the Caucasus）、人工智能与数字桥梁展（AI & Digital Bridge）以及“未来游戏”（Future Games），届时将有来自100多个国家的参与者齐聚一堂。此外，8月还将举办国际人工智能奥林匹克竞赛。

- 我们诚邀各界人士参与本次活动，共同构建本地区的新型数字生态系统。我们欢迎各方携手合作，提出创新理念、新技术和长期项目。祝愿所有参与者工作顺利，交流深入。-他说。

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据此前报道，欧亚经济联盟政府间理事会大范围会谈于27日在哈萨克斯坦奇姆肯特市举行。会议审议讨论了涉及欧亚一体化发展的广泛议题，包括工业协作、技术研发、海关监管、经济稳定、数字化转型及消费者权益保护等领域。

此外，与会者还参加了“数字哈萨克斯坦 2026”论坛的数字项目展览。

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【编译：小穆】