07:49, 27 9月 2023 | GMT +6
联合国：与塔利班进行接触是改变限制妇女权利法令的关键
（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻中心报道，负责阿富汗问题的秘书长特别代表26日向联合国安理会表示，尽管国际社会极度不认可阿富汗塔利班领导人处理妇女权利和包容性治理问题的做法，仍须与其继续接触。
联合国阿富汗援助团团长萝扎·奥通巴耶娃呼吁“重新制定接触战略”，并对现阶段努力“缺乏正向反馈”深表担忧。
她表示，“各方彼此不信任导致难以树立信心，但沟通之门依旧开放。”
奥通巴耶娃表示，塔利班颁布了50多项阻止妇女参与公共生活和获得教育的法令，严重影响接触进度。
她表示，“国际社会绝不接受助长排斥妇女行为的政策。”
她还引用了一份新的联合国报告，报告采访了500多名阿富汗妇女，其中46%的妇女表示无论如何都不应该认可塔利班。
她表示，“然而，问题在于当局制定出这样的政策，我们是应该继续与其接触还是就此作罢。”
奥通巴耶娃告诉安理会，可以用更有条理、目的性更强的方式继续进行接触，同时坚守原则。
她强调，“重新制定的接触战略必须先声明，当局必须承担起全方面造福阿富汗人民的责任，尤其是妇女。”
战略的其他部分将提供机制以解决事实当局的长期关切，并恢复“因塔利班2021年8月掌权而被迫中断的阿富汗内部的真实对话”。