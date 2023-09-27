联合国：与塔利班进行接触是改变限制妇女权利法令的关键

联合国阿富汗援助团团长萝扎·奥通巴耶娃呼吁“重新制定接触战略”，并对现阶段努力“缺乏正向反馈”深表担忧。

她表示，“各方彼此不信任导致难以树立信心，但沟通之门依旧开放。”

奥通巴耶娃表示，塔利班颁布了50多项阻止妇女参与公共生活和获得教育的法令，严重影响接触进度。

她表示，“国际社会绝不接受助长排斥妇女行为的政策。”

她还引用了一份新的联合国报告，报告采访了500多名阿富汗妇女，其中46%的妇女表示无论如何都不应该认可塔利班。

她表示，“然而，问题在于当局制定出这样的政策，我们是应该继续与其接触还是就此作罢。”

奥通巴耶娃告诉安理会，可以用更有条理、目的性更强的方式继续进行接触，同时坚守原则。

她强调，“重新制定的接触战略必须先声明，当局必须承担起全方面造福阿富汗人民的责任，尤其是妇女。”

战略的其他部分将提供机制以解决事实当局的长期关切，并恢复“因塔利班2021年8月掌权而被迫中断的阿富汗内部的真实对话”。