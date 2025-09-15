联合国驻哈萨克斯坦常驻协调员计划与咸海附近居民会面

- 作为联合国驻哈萨克斯坦协调员，您参与了哪些基础工作？

- 我上任已经两个月了。头两个月非常忙碌。正如你们所知，联合国秘书长访问了阿拉木图。在此期间，我还访问了两个地区。

第一次是在克孜勒奥尔达，我在那里参加了国家城市论坛。第二次是为了筹备明年在阿克套举行的区域环境峰会。作为筹备工作的一部分，我参加了中亚环境部长理事会。下周，我将与世界卫生组织的同事们一起前往克孜勒奥尔达州的咸海地区，亲眼目睹气候变化和环境危机如何影响当地居民的健康。

- 从咸海危机到工业废物处理，哈萨克斯坦正面临严重的环境问题。您认为哪些领域是联合国与哈萨克斯坦环境合作的重点？

- 我认为水资源管理仍然是优先事项。哈萨克斯坦已经面临水资源短缺的问题。工业废物处理也是一个重要问题。

- 您是跨境合作方面的专家。您认为中亚国家应该共同应对哪些环境挑战？

- 的确，环境问题不分国界。水资源短缺和空气污染是共同面对的问题。保护生物多样性，尤其是动物迁徙问题，需要相互协调。

在最近的一次可持续发展目标论坛上，一位研究人员表示，不仅全球变暖，来自咸海底部的盐尘也在加速冰川融化。这个问题只有中亚各国通过共同持续的努力才能解决。

Фото: Kazinform

- 联合国如何帮助哈萨克斯坦向“绿色”经济转型？

- 贵国有27个联合国机构，每个机构都拥有各自领域的技术专长。这些知识可以应用于国家机构的工作。

例如，哈萨克斯坦已批准一项截至2060年实现碳中和的战略。该战略还涵盖了其他领域，例如“绿色”经济和水资源，我们为此提供技术支持。

其次，联合国正在各地区实施试点举措。这些项目未来可能会在国家层面推广。

第三，我们将推动落实联合国机构管理的多边协定中所载的国际规范和标准。

我们最近签署了《联合国可持续发展伙伴关系框架》。这是哈萨克斯坦政府与联合国驻哈机构合作的五年计划。我们将很快启动这个项目，大概在十月。此次活动恰逢联合国成立80周年。

- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在今年的国情咨文中表示，人工智能和数字化将成为国家发展政策的优先事项。联合国在这方面可以发挥什么作用？

- 过去五年，数字化和人工智能已成为联合国的优先事项。“联合国2.0”理念的核心是数字技术和高质量数据。

正如总统所指出的，必须考虑网络安全风险。人工智能可以加速教育和生态发展，但其引入必须伴随适当的安全措施。

【编译：小穆】