哈国计划在畜牧业中引入动物福利与智能农场标准

动物福利标准：伦理与经济的双重需求

马迪耶夫强调，动物福利不仅是伦理要求，也已成为经济发展的必要条件。

根据Eurotier 2024数据，提供良好动物福利的农场能够降低牲畜死亡率、提高产出效率，并显著改善肉类和奶制品的质量。

据部长介绍，哈萨克斯坦正推广自动化舒适系统，包括通风、地板加热、音乐播放等设施，以及减少运输过程中动物压力的解决方案，同时引入考虑动物生物行为的先进农场设计。

智能农场与数据整合

为提升农业管理效率，哈萨克斯坦计划建立统一的信息系统，整合畜牧业和兽医数据。

这一系统将实现从农场到行业主管部门的无缝数据记录、综合分析和快速管理决策。

智能农场理念是数字化转型的核心，重点包括自动化挤奶、喂养、气候控制、视频监控和牲畜健康传感器等机器人解决方案。

所有数据将汇入统一的兽医系统，形成牲畜群的数字化档案，从而优化管理和监测。

通过引入动物福利标准和智能农场技术，哈萨克斯坦将推动畜牧业向高效、可持续的方向发展。

自动化系统和数据整合不仅提升了生产效率和产品质量，还为行业数字化转型奠定了坚实基础。这些举措将增强哈萨克斯坦畜牧业在全球市场的竞争力，助力农业经济实现长期增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】