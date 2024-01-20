德国投资者将在哈萨克斯坦打造肉类加工基地 年产3万吨！

在接受德国和哈萨克斯坦媒体采访时，塔斯居列科夫表示，2024年国际“绿色周”商务论坛为各方提供了极好的机会，共同探讨全球农业生产的新成就和新趋势，同时促进与来自世界各地的农业行业领导者建立联系。

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根据农业部新闻处介绍，哈萨克斯坦于2018年首次在“绿色周”设立展馆，向全球展示了10家国内农业生产者的产品。而今年，有20多家哈萨克斯坦企业参展，涵盖了肉类产品、马奶粉、驼奶粉、面粉、植物油、糖果、蜂蜜、金银花、果汁、酒精和非酒精饮料等多个品类。

据悉，德国是哈萨克斯坦的重要合作伙伴，两国农产品贸易规模在2023年1-11月达到了1.137亿美元，同比增长18.3%。

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塔斯居列科夫透露，在德国投资者的参与下，哈萨克斯坦已实施了CLAAS和HORSCH等农业机械组装项目。目前，双方正在就兴建年产3万吨的Baumann GmbH羊肉加工厂进行谈判。

-我们有理由相信德国商店的货架上将会出现更多哈萨克斯坦的产品。哈萨克斯坦参加“绿色周”展会已经成为一项传统，为促进商业联系、交流经验以及实现新合作项目提供了重要平台。-他说。

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【编译：阿遥】