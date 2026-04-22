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    18:06, 22 四月 2026 | GMT +5

    联合国呼吁中亚加快发展废弃物回收产业 推动循环经济转型

    哈萨克国际通讯社讯）联合国副秘书长兼联合国环境规划署执行主任英格·安德森在阿斯塔纳举行的区域生态峰会上表示，中亚国家应加快发展废弃物回收处理产业，推动循环经济建设，以应对资源消耗加剧和生态压力上升等挑战。

    Ингер Андерсон
    Фото: Ақорда

    安德森指出，当今社会大量日常用品依赖地下资源开采和加工制造，但产品老化或损坏后往往被直接丢弃。这种“开采—生产—使用—废弃”的线性模式并不具备可持续性，持续累积的废弃物正在损害全球生态环境，并威胁未来发展。

    她表示，当前全球资源开采速度持续加快，商品和各类产品需求不断上升。如果这一趋势延续，未来可能引发严重危机。因此，各国应将重点放在废弃物再利用、资源回收和循环经济体系扩展上。

    安德森同时指出，这一挑战同样正在影响中亚地区。随着人口持续增长，废弃物总量也将不断增加。循环经济理念能够为地区提供有效解决方案。

    她认为，通过推广材料重复利用和资源再生，不仅有助于缓解环境压力，也能创造新的就业岗位、释放经济潜力，并催生新的商业模式。她同时表示，中亚多国已开始推进相关改革，为绿色增长奠定基础。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 环保 联合国 中亚
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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