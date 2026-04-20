“国际中文日”活动在阿斯塔纳举办 哈中人文交流持续深化

本次活动由中国驻哈萨克斯坦大使馆与北京语言大学哈萨克斯坦分校联合主办，内容涵盖中文推广、书法展示、文艺演出及互动体验等多个环节，旨在进一步促进中哈文化交流与青年往来。

中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖，阿斯塔纳国际大学校长阿娜尔·米尔扎哈利耶娃，北京语言大学哈萨克斯坦分校中方院长刘现强，以及欧亚大学孔子学院负责人、教育界人士、青年学生和社会各界嘉宾出席活动。

韩春霖大使在致辞中介绍，“国际中文日”是联合国确立的六个官方语言日之一，旨在促进语言多样性和文明互鉴。中文日通常设在每年4月20日前后，以纪念中华文明“仓颉造字”的文化传说。

他指出，近年来哈萨克斯坦中文教育发展势头良好，中国高校已在哈设立三所分校、五所孔子学院、三所鲁班工坊，中哈教育合作成果丰硕，为当地青年学习中文、掌握技能、拓宽国际视野创造了良好条件。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

阿斯塔纳国际大学校长阿娜尔·米尔扎哈利耶娃在致辞中表示，当前社会各界对汉语学习热情高涨，汉语作为联合国官方工作语言之一，熟练掌握汉语能够为青年一代打开全新发展机遇。

她介绍，本校目前在读汉语专业学生已超过450名，人数持续增长。她指出，在哈中双边交往进程中，每一位青年学子的点滴成长，都是共同构筑哈萨克斯坦与中国永久全面战略伙伴关系美好未来的重要力量。

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此外，北京语言大学校长段鹏通过视频方式致辞，对活动举办表示祝贺。

活动期间，学生们带来了丰富多彩的文艺节目，包括冬不拉演奏、舞蹈、中文歌曲演唱及中文诗歌朗诵等，充分展现了学生们较高的中文水平与良好的综合素养，也体现出哈中两国文化交流不断深化的积极成果。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

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随后举行的哈萨克斯坦青少年汉字书写大赛颁奖仪式上，主办方分别颁发了最佳人气奖、优秀奖、三等奖、二等奖、一等奖及组织奖，对在推广中文学习和弘扬中华文化方面表现突出的个人与机构予以表彰。

活动最后还设置了书法体验、文化互动交流等环节，来宾们现场感受汉字书写艺术之美，近距离体验中华传统文化魅力。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

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【编译：达娜】