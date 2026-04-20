“霍尔果斯”国际边境合作中心访客增至180万人次

霍尔果斯国际边境合作中心管理委员会副主席赛伊勒别克·萨德尔别克表示，目前园区通行及管理流程已全面实现数字化，并引入人脸识别系统。

他说，园区主楼已完成大规模翻修，从入园到提货的全部流程均实现数字化管理，同时开通二维码线上购票服务，大幅提升通行效率。

Фото: Жұмабай Мұсабеков

数据显示，与2024年相比，2025年园区访客数量增长16%。过去每日接待能力约为4000至5000人，目前已提升至9000人，预计今年游客数量还将继续增长。

此外，园区还启用了第二行李终端，并开通Kazpost货运服务，进一步便利商品运输。

官方表示，此前货物通关通常需4至5小时，如今在数字化系统支持下，办理时间已缩短至1至1.5小时。

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当地居民也表示，口岸拥堵情况明显缓解，通行体验大幅改善。

来自扎尔肯特市的居民莉莉娅·朱马哈诺娃表示，因工作原因自己每天都要经过口岸，每次来都能看到积极变化。过去排队长龙经常延伸到室外，如今通过数字化管理，排队秩序明显改善，站内空间也更宽敞现代。

另一位居民马迪亚尔·库尔曼巴耶夫说，以前购买通行票需专程到现场排队，给居民带来诸多不便。现在可通过各大银行系统在线购票，过关更加便捷。

数据显示，2023年该中心接待访客96.69万人次，到2025年已增至180万人次。

官方指出，霍尔果斯国际边境合作中心正通过完善基础设施和数字服务，持续推动旅游业发展及跨境贸易往来。

Фото: Жұмабай Мұсабеков

【编译：达娜】