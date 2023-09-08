哈萨克斯坦队不敌芬兰，欧洲杯预选赛H组局势紧张

哈通社/阿斯塔纳/9月8日--周四晚上，哈萨克斯坦国家足球队在2024年欧洲杯小组预选赛中主场迎战芬兰队，最终以0:1不敌对手。

此次比赛在H组排名第二的哈萨克斯坦队与领头的芬兰队之间展开，前者积分上略显不利，但球迷们依然充满信心。尽管过去四次交锋中，芬兰队都占据了上风，但哈萨克斯坦在赛前连续三场胜利中成功战胜了曾获欧洲杯冠军的丹麦队。

阿斯塔纳竞技体育场座无虚席，支持国家队与顶级对手的关键战役吸引了大批球迷前来观战。

两队均采用了343阵型首发阵容。

哈萨克斯坦的球员们充分发挥了主场优势，积极争夺控球权。然而，芬兰队的球员也充分准备好应对这一抵抗，最终将比赛推向了哈萨克斯坦队通常采用的“第二号”踢球模式。虽然哈萨克斯坦队多次试图通过反击威胁对手球门，但未能取得进球。

比赛中，客场作战的芬兰队略占上风，哈萨克斯坦射门5次，其中3次射正，而芬兰队则射门8次，4次射正。控球方面，哈萨克斯坦队占据了42%的控球率，而芬兰队则达到58%。

比赛进入第79分钟时，芬兰队取得领先。凯尔曼在禁区弧顶附近送出一记精准的斜传，安特曼冷静面对哈萨克斯坦门将，成功将球送入远角，帮助芬兰队打破僵局。

凭借此球，芬兰客场1：0小胜哈萨克斯坦。

在其他比赛中，丹麦队主场以4:0的比分战胜了圣马力诺队，而斯洛文尼亚则以4:2战胜了北爱尔兰队。哈萨克斯坦国家队在本轮比赛中输给了芬兰队，积分排名下滑至第四位。目前，芬兰队领跑小组，积分达到12分，而丹麦和斯洛文尼亚则分别积累了10分。哈萨克斯坦队积9分，局势紧张。

【编译：阿遥】