哈萨克斯坦和塞尔维亚签署10项重要文件

两国总统的见证下，双方代表团签署了以下重要文件：

1. 哈萨克斯坦和塞尔维亚政府之间的重新接纳协议；

2. 哈萨克斯坦和塞尔维亚政府之间的国防领域合作协议；

3. 哈萨克斯坦科学和高等教育部与塞尔维亚教育部之间的教育领域相互谅解备忘录；

4. 哈萨克斯坦劳动和社会保障部与塞尔维亚劳动、就业、退伍军人和社会问题部之间的合作备忘录；

5. 哈萨克斯坦旅游和体育部与塞尔维亚旅游和青年部之间的旅游领域合作备忘录；

6. 哈萨克斯坦财政部与塞尔维亚统计局之间的贸易统计数据互换合作议定书；

7. 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与塞尔维亚科学、技术发展和创新部之间的航天领域合作谅解备忘录；

8. 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与塞尔维亚信息和通讯部之间的合作备忘录；

9. 哈萨克斯坦国家图书馆与塞尔维亚国家图书馆之间的相互谅解和合作备忘录；

10. 哈萨克斯坦总统直属哈萨克斯坦战略研究所与塞尔维亚国际政治与经济研究所之间的相互谅解备忘。

据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日晚飞抵贝尔格莱德，开始对塞尔维亚进行正式访问。

19日，塞尔维亚举行盛大仪式，欢迎哈萨克斯坦总统访问。

随后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同塞尔维亚总统亚历山大·武契奇举行了小范围和大范围会谈。

Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

【编译：小穆】