哈萨克斯坦维和部队抵达叙利亚 开启戈兰高地维和使命

哈萨克斯坦武装力量派驻戈兰高地维和部队出征仪式14日在阿拉木图潘菲洛夫公园隆重举行。

随后，于3月15日，哈萨克斯坦维和部队军事人员乘坐三架军用运输机抵达叙利亚首都大马士革。

Фото: Акжигит Чукубаев/ Kazinform

接下来，他们将前往世界上最不稳定的地区之一——戈兰高地。该地区是一个争议领土，大部分地区由以色列控制，约600平方公里的东部地区处于叙利亚的影响范围。

哈萨克斯坦维和人员受到了当地居民的热烈欢迎。当地居民理解，哈萨克斯坦军人是来执行维护中东冲突地区秩序的特殊而重要的任务。

Фото: Акжигит Чукубаев/ Kazinform

在机场完成相关手续并卸下行李后，哈萨克斯坦军人前往联合国基地。

预计不久的将来，我军维和力量将接管更早时候运往大马士革的武器装备。

据悉，应联合国的邀请，哈萨克斯坦将从今年3月开始部署首支由139名军人组成的，拥有军事装备、武器和物品的独立国家维和特遣队作为后备连，执行《联合国监督戈兰高地分裂情况特遣队》（联合国脱离接触观察员部队，叙利亚-以色列）维和任务。

1月19日，哈萨克斯坦议会上下两院联席会议批准派遣哈萨克斯坦国防部维和特遣队参与联合国维和任务提案。

值得一提的是，戈兰高地哈国维和人员月薪高达国内三倍，外加联合国津贴。此外，哈萨克斯坦维和部队将装备国产“阿尔兰”步战车。

Фото: Минобороны РК

【编译：阿遥】