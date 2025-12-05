哈萨克斯坦维和工兵在戈兰高地销毁逾千件爆炸物

据悉，今年前八个月，哈萨克斯坦维和人员共执行32项行动任务，发现并销毁了一千多件危险物品，其中包括23个简易爆炸装置。相比上一轮轮换期间的工作量，本次行动数量增加了一倍。

国防部介绍，在此前的14项任务中，工兵们共销毁了500多件危险物品和6个简易爆炸装置，显示出维和人员在实际操作中的工作效率明显提升。

Фото: Қорғаныс министрлігі

工兵分队指挥官叶尔纳尔·阿曼泰吾勒少校表示，大部分未爆弹药发现于居民点附近，严重威胁当地平民的生命与安全。

—有关危险物品位置的信息来自联合国工作人员、巡逻队以及当地居民。我们在接到报告后会立即赶赴现场，开展勘察，并评估销毁过程中可能出现的风险。所有行动均在尽量避免损坏周边基础设施的前提下实施。-他说。

Фото: Қорғаныс министрлігі

工兵分队处置的危险物包括火炮和坦克炮弹、反坦克及反步兵地雷、无人机弹头以及简易爆炸装置等。这些未爆物均源自叙利亚境内长期武装冲突，目前在维和任务团责任区内的数量仍然较大。

尽管如此，哈萨克斯坦维和部队的专业作业显著降低了对平民的威胁，并为加强联合国责任区的整体安全发挥了重要作用。

【编译：阿遥】