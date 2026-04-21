18:19, 21 四月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦和蒙古国之间将开通直飞航班
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林21日在哈萨克斯坦-蒙古国商业论坛上表示，两国之间将开通直飞航班。
朱曼哈林表示，两国之间的交通运输业正在有效发展。
- 世界贸易可持续增长的关键因素在于加强相互间的运输联系。两国之间的运输合作正依托跨里海国际运输路线迅速发展。这条路线与“一带一路”全球倡议一道，将为释放南北走廊和东西走廊的潜力提供更多助力。-他说。
副总理还指出，两国之间新的航线即将开通。
- 目前，阿拉木图至乌兰巴托之间已开通直飞航班。阿斯塔纳至乌兰巴托航线也计划在不久的将来开通直飞航班。此举将为加强两国在经贸、人文和旅游领域的联系注入新的活力。-他说。
此外，哈萨克斯坦和蒙古国总统举行会谈期间就开通乌斯卡曼-巴彦乌勒盖之间的直飞航班达成了共识。
- 恢复空中交通至关重要。目前阿拉木图至乌兰巴托航线已恢复定期航班。不久，阿斯塔纳至乌兰巴托航班也将开通。此外，本次访问期间，我们通过磋商达成了一项关于开通乌斯卡曼至巴彦乌勒盖航线的具体协议。这项重要决定无疑将进一步加强我们的合作，并推动区域间关系蓬勃发展。-托卡耶夫总统说。
讲话中，托卡耶夫总统借此机会向蒙古国总统，以及所有参与该领域工作的蒙古国公民表示感谢。
【编译：小穆】