阿拉木图和谈：阿塞拜疆和亚美尼亚承诺将继续推进和平进程

在哈萨克斯坦的提议下，阿塞拜疆和亚美尼亚外长于5月10日在哈萨克斯坦的阿拉木图市举行了和平谈判。两国外交部长——阿塞拜疆外交部部长杰伊洪·巴伊拉莫夫和亚美尼亚外交部部长阿拉拉特·米尔佐扬所率领的代表团，在何谈期间就《关于建立和平与国家间关系协议》进行了讨论。

这并非两国代表就此问题举行的首次会晤。在此前，双方曾就这一问题在柏林举行会议。但当时的谈判没有取得任何结果。

两国外长在阿拉木图举行的和谈中均指出，双方对两国边界划定工作当下取得的进展表示欢迎。

在为期两天的和谈结束后，双方外交部新闻中心相继就此次和谈的成果，发表了声明。

阿塞拜疆外交部发布的声明中指出：

-杰伊洪·巴伊拉莫夫部长和阿拉拉特·米尔佐扬部长均对边界划定方面取得的进展以及在这方面达成的协议表示欢迎。两国外交部部长及其代表团成员将继续讨论双边《阿塞拜疆和亚美尼亚之间和平与国家间关系协议》项目的条款，并一致同意继续就尚未达成一致的问题进行谈判。

会后亚美尼亚外交部方面发表的官方声明也保持了与阿塞拜疆相同的立场。

亚美尼亚外交部声明中称：

- 部长们对划界工作取得的进展以及朝此方向达成的协议表示欢迎。两国外长及其代表团成员将继续讨论亚美尼亚和阿塞拜疆之间建立和平与国家间关系的双边协定草案的条款。双方同意继续就未决问题进行谈判。

在此次和谈召开前夕，两国外长分别同哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾进行了会晤，三国外长还举行了三方形式的会谈。

哈萨克斯坦外长在三国外长举行的会晤中表示：

正如我们的国家元首指出，此次会谈将为实际落实双边协议创造机会。希望友谊之家举行的此次和谈将为南高加索建立持久和平做出贡献。我想再次强调，哈萨克斯坦愿意公正地履行行善使命，不充当中间人。-他说。

值得一提的是，亚美尼亚政府总理尼科尔·帕希尼扬此前曾表示，有人不希望看到亚美尼亚和阿塞拜疆之间实现和平。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在访问巴库和埃里温期间，均强调指出，有必要在两个国家之间建立起稳固和长期的和平关系。

托卡耶夫总统同时表示，哈萨克斯坦始终愿意为两国之间达成和平协议提供对话的平台。

而哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克•斯马迪亚尔沃夫在有关阿拉木图和谈的话题上曾表示，即将在阿拉木图举行的会谈，将仅限于对话双方。

- 阿斯塔纳方面将不会在这一会谈当中充当任何形式的中间人。我们仅仅只提供被称之为“Good office”的良好支援工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】