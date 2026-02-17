中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    17:21, 17 二月 2026

    马吉利斯议员：加入和平委员会符合哈萨克斯坦外交逻辑

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）国际事务、国防和安全委员会主席阿依古丽·胡思潘日前在Jibek Joly电视频道《承诺》节目中，就哈萨克斯坦加入由唐纳德·特朗普倡议成立的和平委员会一事发表评论。

    —首先，加入和平委员会完全符合哈萨克斯坦外交政策的一贯逻辑。我国外交的核心理念是促和、推进多边合作以及增强国际互信。长期以来，哈萨克斯坦在国际社会被视为负责任、可靠且致力于和平的伙伴。因此，受邀加入和平委员会是顺理成章的，-胡思潘表示。

    此外，胡思潘指出，参与和平委员会相关工作，将为哈萨克斯坦提供重要平台，使其在处理重大国际议题，包括调解加沙冲突等问题时，更加充分地表达自身立场并发挥建设性作用。

    值得注意的是，今年1月，特朗普正式邀请哈萨克斯坦加入即将成立的加沙问题和平委员会，并提议哈萨克斯坦作为创始成员国之一参与该机制建设。

    此后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在达沃斯签署了和平委员会章程

    美国驻哈萨克斯坦大使朱莉·斯塔夫特近日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上也表示，哈萨克斯坦在致力于推动加沙地带重建的和平委员会中发挥着重要作用

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 外交 哈萨克斯坦与美国 议会
