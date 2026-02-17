马吉利斯议员：加入和平委员会符合哈萨克斯坦外交逻辑

—首先，加入和平委员会完全符合哈萨克斯坦外交政策的一贯逻辑。我国外交的核心理念是促和、推进多边合作以及增强国际互信。长期以来，哈萨克斯坦在国际社会被视为负责任、可靠且致力于和平的伙伴。因此，受邀加入和平委员会是顺理成章的，-胡思潘表示。