哈萨克斯坦和马来西亚将联合打造国产汽车品牌
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦巴伊铁列克国有控股公司和马来西亚宝腾控股有限公司12日签署合作备忘录。该文件旨在发展哈萨克斯坦的汽车工业，并组建一家国家汽车制造商。
巴伊铁列克董事会主席鲁斯塔姆·卡拉霍伊辛和宝腾公司企业战略副总裁艾诺尔·阿兹米尔·阿布·巴卡尔签署了文件。
根据文件，双方将引进宝腾汽车国际经验和技术，在哈萨克斯坦发展汽车工业。合作内容包括生产本地化、技术转让，以及提升该行业的出口潜力。
- 与宝腾汽车的合作将把国内汽车产业提升到一个新的水平。凭借合作伙伴的经验和技术，我们将能够建立现代化的生产基地，并打造一个国产汽车品牌。这一举措将为我国的工业化进程和经济增长做出重大贡献。- 卡拉霍伊辛说。
宝腾公司副总裁指出，签署这份备忘录是这家马来西亚公司在哈萨克斯坦扩大国际业务的重要一步。
- 我们很高兴能参与哈萨克斯坦的战略举措。我们的经验和技术解决方案将有助于当地制造业的发展，并加强两国之间的合作。-他说。
该协议包括开展可行性研究、寻找当地合作伙伴，以及制定融资机制。巴伊铁列克控股公司将继续支持旨在发展国内工程产业和加强国际投资合作的各项举措。
