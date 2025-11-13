哈萨克斯坦和马来西亚将联合打造国产汽车品牌

- 与宝腾汽车的合作将把国内汽车产业提升到一个新的水平。凭借合作伙伴的经验和技术，我们将能够建立现代化的生产基地，并打造一个国产汽车品牌。这一举措将为我国的工业化进程和经济增长做出重大贡献。- 卡拉霍伊辛说。