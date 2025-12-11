哈萨克斯坦总统和伊朗总统举行联合新闻发布会

托卡耶夫总统表示，伊朗是享有重要国际声望的国家，也是哈萨克斯坦在中东地区值得信赖的伙伴。

他说，两个兄弟民族历史同源、风俗传统和文化相近。他举例指出，古丝绸之路穿越今日的哈萨克斯坦和伊朗草原，推动了技术、宗教传播和文化交流。伊朗档案中保留着关于哈萨克汗国及哈萨克民族勇敢事迹的记载。头克汗与沙阿·苏丹·侯赛因曾保持密切关系，两国代表也曾在莫斯科会面，伊朗使者多次出访哈萨克草原。阿布勒海尔汗亦曾派使节前往纳迪尔沙阿处表达发展联系的意愿。

托卡耶夫指出，突厥斯坦圣苏丹陵墓中的泰喀赞（大铜锅）由伊朗工匠阿布杜勒阿齐兹·沙拉夫丁·泰布里齐制作。哈萨克语中大量保留波斯语词汇，占整体词汇量约4%，如“阿斯塔纳”（首都）、“派达”（利益）、“阔尔佩”（被子）、“道伦”（时代）、“达热”（药）、“达茹门”（维生素）、“阿乌拉”（院子）、“沃拉扎”（斋戒）等。目前，在伊朗北部古列斯坦省戈尔甘、班达尔土库曼和贡巴德·卡武斯市生活着5000多名哈萨克族人。

Фото: Ақорда

他还提到，菲尔多西《列王纪》及其主人公与图兰民族关系密切，哈萨克伟大诗人阿拜熟悉菲尔多西、哈菲兹、萨迪等波斯经典。此次伊朗代表团带来的古老手稿复印件，涉及十八世纪哈萨克汗国社会经济状况、地区关系、政治局势，以及俄罗斯对哈萨克地区的政策，还记录了哈萨克草原煤、铁、铜、铅、绿松石等矿藏的发现及开采情况。

托卡耶夫强调，哈萨克人民深知波斯民族是古代文明的正统继承者。

—伊朗连接中东和欧亚大陆，近年来在社会经济与科技领域的潜力不断增强，这是伊朗领导层辛勤努力与审慎政策的成果。哈萨克斯坦始终对伊朗的发展成就感到欣慰，并祝其前景光明。巩固两国人民的团结、扩大双方成功，是当前动荡时期的共同目标。-托卡耶夫说。

托卡耶夫指出，两国关系正快速发展，并相信此次访问将推动双边合作迈上新台阶。

—今天的小范围与大范围会谈都富有成果，我们讨论了推动协作的新方向，并签署了重要的政府间文件。伊朗是哈萨克斯坦在贸易经济领域的重要伙伴。过去10个月双边贸易额同比增长40%，我们一致同意继续提升这一指标，并且完全具备这样的潜力。-他说。

托卡耶夫称，目前在哈萨克斯坦登记的伊朗公司近700家，涉及工业、基础设施和农业等领域；哈萨克斯坦企业也在伊朗实施采矿、物流、食品生产等项目。

Фото: Акорда

—作为可靠伙伴，我们始终愿为外国投资者提供支持和便利。我邀请伊朗企业参与哈萨克斯坦的长期大型项目。-他说。

在交通物流方面，他表示双方合作潜力巨大。

—我们应充分利用两国的战略性地理位置。目前，中国—欧洲陆路货运有约85%经由哈萨克斯坦。“南北”交通走廊和哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗铁路具有特殊意义。哈萨克斯坦正推进铁路升级、道路建设和里海航运振兴，欢迎伊朗投资者参与。我们愿为有意向的私营企业制定特别方案并提供便利。-托卡耶夫说。

他补充，伊朗是哈萨克斯坦通往东南亚和非洲的重要“门户”，并感谢伊朗在阿巴斯港的沙希德·拉贾伊港口为哈方提供土地，这将进一步巩固双方合作。

托卡耶夫还指出，地区间合作应成为双方协作的新动力。

—哈萨克斯坦多州已与伊朗省份建立伙伴关系。我们支持伊朗企业提出的在曼格斯套州建设联合自由经济区的建议。我们相信，这将让哈萨克斯坦利用伊朗原料生产终端产品并向地区市场供应。-他说。

Фото: Ақорда

农业是双方合作的重要方向之一。

—哈萨克斯坦向伊朗供应谷物和多种粮食作物。去年大麦出口超过50万吨，我们有能力将这一数字扩大数倍。我与佩泽什基安总统已就此深入讨论。哈萨克斯坦重视农业数字化和加工业发展，我们将交流在水资源利用、新技术应用和现代化农田管理方面的经验。-托卡耶夫说。

双方在会谈中也特别关注信息技术合作，并同意在IT解决方案和科研方面加强协作。

托卡耶夫强调，文化与人文交流始终是两国关系的重要纽带。

—伊朗代表团此访带来了几份保存在伊朗档案中的与哈萨克历史相关的古老手稿的复印件。其中包含关于十八世纪民族历史和文化的珍贵资料。毫无疑问，这些文件将使我们的学者能够深入研究那一时期哈萨克汗国的国际关系。为此，我已指示哈萨克斯坦文化和信息部长与伊朗相关机构合作，在我国组织一次古老手稿展览。此外，我们决定与伊朗方面共同在哈萨克土地上建造一座致力于研究宣传伟大思想家阿布·纳斯尔·法拉比遗产的历史文化综合体。-他说。

Фото: Акорда

托卡耶夫表示，他与佩泽什基安就国际议题交换了意见。

—我们对全球武装冲突、制裁压力和贸易战升级深感担忧，并认同国际组织权威下降的问题。双方一致认为，应加强联合国作用，严格遵守其章程和决议，推动国际法治，坚持公正原则。所有对立和冲突都应通过外交途径和平解决。哈萨克斯坦与伊朗将在国际组织框架内继续保持协作。-托卡耶夫表示。

哈萨克斯坦总统强调，加强两国扩大伙伴关系符合双方人民利益，未来将继续巩固基于友谊与兄弟情谊的联系。

Фото: Ақорда

伊朗总统佩泽什基安感谢托卡耶夫的邀请和热情接待。

—伊朗高度重视与中亚地区的睦邻关系。哈萨克斯坦是我们地区重要的伙伴，也是我们通过里海接壤的邻国。我与托卡耶夫总统就紧迫问题交换了意见。我们讨论了农业、工业、采矿、交通物流、科学、文化和新技术等多个领域的联合项目。我相信我们将在不久的将来看到会谈的成果。两国在国际问题上的立场是一致的。-佩泽什基安表示。

【编译：阿遥】