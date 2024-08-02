哈萨克斯坦和刚果总统举行联合新闻发布会

哈萨克斯坦共和国总统首先向接受自己的邀请，对哈萨克斯坦进行正式访问的德尼·萨苏-恩格索表示了感谢。

- 此次访问之旅将开启两国关系的发展之路，并显著的影响跨大陆的联系。我们讨论了一系列重要的问题，此次会晤具有建设性和重要性。- 托卡耶夫总统说。

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哈萨克斯坦总统指出，非洲国家在国际政治和经济中的作用正在日益增强，因此哈萨克斯坦也将强化同非洲国家之间的关系列为外交政策的主要方向之一。

- 虽然两国相距遥远，但我们已经准备好建立紧密的关联。我们完全支持刚果共和国关于建立互利合作关系的想法。今年是两国建交25周年，这四分之一个世纪里，两国友好互信关系一直在不断深化发展。我们有着充分的机会使其更进一步。- 国家元首说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，他与德尼·萨苏-恩格索就许多问题进行了讨论，并达成了共识。哈萨克斯坦总统强调，这将对政治、经贸和人文领域的合作带来良好的影响。

- 我们就农业、生产、运输物流和能源进行了会谈。我们还讨论了新技术、矿产资源联合开采和投资等问题。我重点介绍了哈萨克斯坦在电子政务、网络安全和太空领域取得的成就。我们同意责成两国政府采取具体措施增加相互贸易额。我们谈到了哈萨克斯坦向刚果出口粮食的巨大潜力。众所周知，两国都拥有丰富的自然资源。在铁、磷酸盐、铝土矿等稀有矿藏勘探开发方面有合作机会。在谈判中，我提及了哈萨克斯坦商人有兴趣参与刚果的采矿业。- 托卡耶夫说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，两国围绕发展物流交通领域合作进行了全面的讨论。

- 刚果共和国是通往中非地区的门户，黑角港是这一门户的关键。这个海港潜力非凡，而哈萨克斯坦有兴趣发掘该港口的潜力。我们要全力发展互利合作。这就是为什么我邀请刚果共和国领导人和工商界人士参加明年的阿斯塔纳国际论坛。他们可以在论坛期间了解哈萨克斯坦的经济潜力。- 国家元首说。

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哈萨克斯坦总统高度强调了在阿斯塔纳和布拉柴维尔之间建立人文合作的重要性。托卡耶夫提议，让刚果青年来哈萨克斯坦高等学府留学深造。

国家元首还指出，哈萨克斯坦与刚果共和国在双边和地区级别建立了紧密的合作，在许多国际议题上都有着相似的立场。

- 我们的合作正在全球和区域结构内发展。在当前地缘政治形势下，联合​​国和非盟框架内的相互支持和磋商非常重要。此外，我们还就全球和地区安全问题交换了意见。气候变化是当今最紧迫的问题之一，我们同意共同应对这一威胁并密切合作。我支持刚果总统关于植树造林和全球为恢复损失的森林开展十年造林的倡议。- 哈萨克斯坦总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还表示，德尼·萨苏-恩格索此次对阿斯塔纳的访问具有历史性的意义。

-此访无疑将为哈萨克斯坦和刚果共和国关系发展注入新动力，也必将为加强中亚和非洲合作作出贡献。我相信我们会互相支持并共同取得成功。- 托卡耶夫说。

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刚果共和国总统德尼·萨苏-恩格索则强调了与哈萨克斯坦在能源领域建立关系的前景。

- 刚果的经济以石油工业为基础。哈萨克斯坦在这方面拥有丰富的经验。此外，我们还可以在其他类型矿产的开发方面建立合作。在这方面，刚果能源部门为哈萨克斯坦运营商提供了绝佳的机会，- 德尼·萨苏-恩格索说。

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联合新闻发布会后，在两国总统的见证下，两国签署了一系列双边合作文件。

根据此前报道，应哈萨克斯坦总统的邀请，刚果共和国总统8月2日对哈萨克斯坦进行了正式访问。两国总统举行了小范围和大范围会谈。

【编译：木合塔尔·木拉提】