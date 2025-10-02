哈萨克斯坦总统同匈牙利总统举行联合新闻发布会

国家元首指出，他认为匈牙利总统首次正式访问哈萨克斯坦是两国关系的新里程碑。他还对舒尤克·道马什特别出席在阿斯塔纳举行的“数字桥2025”国际论坛，并分享其对人工智能的看法表示诚挚感谢。

- 我们是一个有着共同根源的民族。匈牙利是最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一，也是欧盟中第一个与我们建立战略伙伴关系的国家。哈萨克斯坦在布达佩斯设立了其作为主权国家的第一个大使馆。如今，两国之间的政治对话处于高水平。两国在各个领域建立了开放和互信的关系。经贸和投资领域的合作正在加强。两国关系的契约和法律框架已经形成。在国际组织中的融入也不断扩大。我去年11月对布达佩斯的国事访问成果就充分证明了这一点。我相信，我们建立在坚定友谊和相互支持基础上的伙伴关系在未来将继续取得成功。我高度赞赏匈牙利总统为这一积极进程做出的重要贡献。因此，今天我非常荣幸地向舒尤克·道马什总统阁下授予一级“友谊”勋章。-托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，他与匈牙利总统举行了大范围实质性会谈，讨论了加强新领域合作。双方强调有必要进一步发展经贸领域的合作。

- 去年，两国双边贸易额约为2亿美元。未来，我们计划将其增至10亿美元。过去20年，匈牙利已向我国经济投资超过3.85亿美元。匈牙利油气集团（MOL）在哈萨克斯坦天然气领域取得了成功。此外，还有其他大型项目正在筹备中。UBM集团、Gedeon Richter、Globalia等巨头也在我国开展业务。目前，我们正在实施20个联合项目。我们有意进一步拓展投资关系。同时，我们同意加强在能源、核工业和农业等多个领域的合作。-他说。

国家元首表示，会谈期间强调了发展国际运输走廊和物流基础设施的重要性。

- 今年，奇姆肯特至布达佩斯的直航已开通。现在，我们同意考虑恢复两国首都之间空中交通的可能性。会谈中，我们强调了大规模引入人工智能和数字技术对经济的重要性。在这方面，我们表示愿意开展合作。此外，我们还同意实施与金融领域相关的创新项目。总的来说，我们愿意为希望在哈萨克斯坦开展业务的匈牙利公司创造有利条件。我认为，两国政府间经济合作委员会和商务委员会应特别关注这一问题。-托卡耶夫说。

总统称，人文合作是哈匈关系的黄金支柱。

- 加强这方面的合作尤为重要。因此，我们特别重视在文化、教育和科学领域实施联合项目。目前，超过一千名哈萨克斯坦学生正在匈牙利领先大学学习。为此，我谨向匈牙利政府表示诚挚的感谢。我们愿意进一步发展与匈牙利大学的合作。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，他与匈牙利总统就地区和全球重要热点问题交换了意见。他同时还指出，世界地缘政治局势恶化和各种冲突加剧令两国担忧。双方认为，所有问题都应根据《联合国宪章》通过政治和外交手段和平解决。为此，两国总统在国际层面相互支持，并同意继续合作。

- 今天的会谈富有成果。哈萨克斯坦和匈牙利的关系正在快速发展。我相信，我们的互利合作将迈上新的高质量发展阶段。我坚信，所有达成的协议都将得到成功落实。祝愿我们兄弟民族团结牢固，祝愿我们的国家繁荣昌盛！-托卡耶夫说。

匈牙利总统指出，两国政治关系密切，经贸合作不断发展，数字化领域融合前景广阔。

- 我们密切关注哈萨克斯坦的数字化进程。因为贵国不仅在地区，而且在世界范围内都处于领先地位。我们认为，哈萨克斯坦是这一重要方向上值得信赖的合作伙伴，并希望进一步发展我们的合作。匈哈关系潜力巨大。作为总统，我将全力支持其发展。-他说。

据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，匈牙利总统将于10月1-3日期间对阿斯塔纳进行正式访问。

2日上午，托卡耶夫总统为匈牙利总统舒尤克·道马什举行了盛大的欢迎仪式。

随后，两国总统在总统府举行了小范围和大范围会谈。

根据会谈结果，哈萨克斯坦总统向匈牙利总统舒尤克·道马什授予一级“友谊”勋章。

