哈萨克斯坦总统和匈牙利总统举行会晤

会谈中，托卡耶夫总统首先感谢匈牙利总统接受邀请，对阿斯塔纳进行正式访问。

- 您的首次正式访问对于加强我们之间的合作意义重大。匈牙利是最早承认我国主权的欧洲国家之一。布达佩斯也是第一个接待我们正式外交使团的欧洲城市。因此，我们支持与贵国在诸多领域开展密切合作。我相信，这一符合两国利益的进程将会持续下去。因此，我们将竭尽全力进一步拓展我们的政治和经济联系。-托卡耶夫说。

匈牙利总统感谢哈萨克斯坦总统的热情接待。他指出，两国之间已经建立了基于信任、相互尊重和历史联系的积极对话。

- 我们两国人民的友谊根植于数百年之久。我认为，即使在今天，我们的政治关系也已达到很高的水平，经济联系也正在快速发展。正如我今天上午在“数字桥2025”论坛上所说，两国合作前景广阔。我们计划共同实施许多项目和倡议。-舒尤克·道马什说。

会谈中，双方讨论了扩大经贸伙伴关系的问题，并强调加强哈萨克斯坦和匈牙利在文化和教育领域合作的重要性。

此外，两国总统还就国际议程热点问题深入交换了意见，并探讨了国际组织框架下的相互协作前景。

据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，匈牙利总统将于10月1-3日期间对阿斯塔纳进行正式访问。

2日上午，托卡耶夫总统为匈牙利总统舒尤克·道马什举行了盛大的欢迎仪式。

【编译：小穆】