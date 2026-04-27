托卡耶夫和赫尔佐格举行小范围会谈

- 我一直都想来哈萨克斯坦。这是我发自内心的愿望。因为我听说了哈萨克斯坦美丽的自然风光和哈萨克斯坦人民灿烂的文化。与我同行的专家们将为我们两国的伙伴关系注入新的活力，尤其是在高科技领域的合作。在世界迈入新时代的今天，我们两国之间的合作潜力巨大。-他说。