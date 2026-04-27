托卡耶夫和赫尔佐格举行小范围会谈
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日在总统府会见到访的以色列总统伊扎克·赫尔佐格。
小范围会谈中，托卡耶夫总统表示很高兴在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳迎接以色列总统的到来。
- 首先，我想特别提及您的父亲、以色列前总统哈伊姆·赫尔佐格先生对我们两国关系建立所作出的特殊贡献。自1992年以来，两国人民建立了密切友好的关系。我们在双边合作方面取得了显著成就，尤其是在经济和政治领域。我国已决定加入《亚伯拉罕协议》。这一举措表明哈萨克斯坦愿为恢复中东国家与以色列之间的关系做出贡献。今天，我们将讨论许多与双边经济关系相关的问题。毕竟，双边合作潜力巨大，我们应该充分利用这一机遇。-哈萨克斯坦总统说。
以色列总统表示，他很高兴能追随父亲哈伊姆·赫尔佐格的脚步访问哈萨克斯坦。
据了解，他的父亲曾于1993年访问过哈萨克斯坦。
- 我一直都想来哈萨克斯坦。这是我发自内心的愿望。因为我听说了哈萨克斯坦美丽的自然风光和哈萨克斯坦人民灿烂的文化。与我同行的专家们将为我们两国的伙伴关系注入新的活力，尤其是在高科技领域的合作。在世界迈入新时代的今天，我们两国之间的合作潜力巨大。-他说。
最后，以色列总统也支持哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》并参与和平理事会工作的决定。
据此前报道，托卡耶夫在总统府为来访的以色列总统举行了欢迎仪式。
【编译：小穆】