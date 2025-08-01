贸易和一体化部：美国新关税仅影响哈萨克斯坦4.8%的出口额

据介绍，哈萨克斯坦正就美方加征关税问题持续开展谈判。今年6月，贸易和一体化部代表已与美方举行双边会晤，并提交了一份正式提案。该提案涵盖发展互利贸易关系、确保供应链稳定以及促进市场准入等内容。

该部表示，当前双方正根据双边贸易经济关系对话机制，对上述建议进行全面审议。哈方重申致力于进行建设性合作。美方也对继续谈判持开放态度，这将有助于制定互利共赢的解决方案。

该部指出，美国新关税措施仅涉及哈萨克斯坦对美出口总额的4.8%，其余95.2%的出口商品不受新规影响。目前，哈萨克斯坦对美出口的主要商品包括石油、铀、银、铁合金、钽、钛和铍，其中大部分产品未被列入新关税清单，可继续正常出口。

据贸易和一体化部新闻处介绍，受新规影响的商品包括黄磷、硅铁、镜片、麦谷蛋白和硝酸铵等。

值得一提的是，2025年上半年，哈萨克斯坦向美国出口黄磷2200吨（国内总产量为4.3万吨），硅铁出口1482.6吨（总产量为41830.1吨）。硝酸铵在今年并未出口至美国，也没有相关出口计划。麦谷蛋白方面，2025年前6个月出口量为6500吨，总值约812万美元。

据此前报道，美国总统特朗普签署了一项新关税命令，针对包括哈萨克斯坦在内的近70个国家和欧盟实施新的关税。

【编译：阿遥】