贸易和一体化部拟调整国家支持规则 强化小微企业保障

该方案旨在从实际操作层面进一步加强对小微企业的支持力度，同时为哈萨克斯坦本土制造业发展创造更有利条件。拟议中的修改将对国家支持计划的相关条款作出调整，在优先保障经营主体利益的同时，也对享受国家支持措施的受惠方提出更明确、更严格的责任要求。

其中一项核心建议，针对的是获得国家支持的贸易场所所有权人，即享受贷款利率补贴或贷款担保的经营者。根据新规定，这类业主在获得支持后的至少一年内不得上调租赁费用。这一措施对在租赁场地内经营的中小企业和个体工商户尤为重要，有助于稳定经营成本，使企业能够更清晰地规划发展，并有效避免租金突然、不合理上涨带来的经营风险。

此外，方案还提出，为被纳入哈萨克斯坦生产商名录的新本土品牌提供“优惠上架”条件。按照规定，贸易场所应根据生产商的书面申请，为其提供不少于三个月的优惠入驻期。这将帮助初创本土品牌更顺利进入市场，提升知名度，并获得发展所必需的起步空间。

与此同时，规则还明确要求，企业在补充流动资金时，应优先从列入哈萨克斯坦生产商名录的企业采购商品、原材料和相关物资。该举措旨在加强国内产业之间的协作，支持本地供应链发展，并逐步降低对进口产品的依赖。

总体来看，上述调整体现了以系统方式解决小微企业发展难题的政策思路，有助于形成长期、可持续的经济效果。预计相关措施的落实将推动小微生产主体数量增长，丰富国产商品种类，并创造更多就业机会。

目前，该文件已在政务公开讨论门户网站上发布，向公众征求意见，讨论截止日期为2月20日。

【编译：阿遥】