哈萨克斯坦总统和卡塔尔埃米尔签署一系列重要文件

根据会谈结果，两国代表团签署了以下文件:

1.哈萨克斯坦和卡塔尔之间的引渡条约；

2.哈萨克斯坦和卡塔尔之间刑事案件司法协助协定；

3.哈萨克斯坦和卡塔尔政府间关于哈萨克斯坦工人在卡塔尔就业监管协定；

4.哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与卡塔尔通信和信息技术部之间的合作备忘录；

5.哈萨克斯坦劳动和社会保障部与卡塔尔家庭和社会发展部之间的相互谅解备忘录；

6.哈萨克斯坦文化和信息部与卡塔尔体育和青年部之间的2024-2026年合作规划；

7.哈萨克斯坦反腐败行动署与卡塔尔行政管理和透明度管理局之间的相互谅解备忘录；

8.“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金、哈萨克斯坦能源部与卡塔尔Power International Holding公司之间的联合落实能源和天然气领域项目协议；

9.哈萨克天然气（QazaqGaz）公司与卡塔尔UCC Holding之间在卡沙甘油田建设天然气加工厂项目协议。

Фото: пресс-служба Акорды

据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日晚飞抵多哈，开始对卡塔尔进行国事访问。

14日，卡塔尔为哈萨克斯坦总统在埃米里迪万（Amiri Diwan）官邸举行隆重的欢迎仪式。随后，托卡耶夫总统同卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼举行会晤。

【编译：小穆】